Brasileiro é acusado de aplicar golpe usando o nome de “pai morto”

Internautas denunciaram “José Elias Viviani” nos grupos de amigos no Facebook em Massachusetts

Inúmeras postagens invadiram as redes sociais e grupos que reúnem brasileiros no estado de Massachusetts. De acordo com as denúncias, um brasileiro identificado como “José Elias Viviani” estaria visitando o comércio local para pedir dinheiro alegando que precisava enviar as cinzas do pai morto ao Brasil. Ainda de acordo com as postagens, a história é mentirosa e ele vem “aplicado este golpe há muito tempo”. As informações são do jornal Brazilian Times.

Na quarta-feira (8), Talita Teixeira, a administradora de um dos maiores grupos de brasileiros no Facebook, publicou uma nota alertando os seguidores para o suposto golpe. Ela postou: “olá pessoal! Alerta! Comerciantes principalmente! Resolvi fazer este post para alertar. Por favor fiquem atentos pois há um homem de nome ‘Elias’ que está passando em todos os comércios de Boston pedindo doação em dinheiro para, supostamente, enviar as ‘cinzas do pai para o Brasil. Ele conta uma história bem triste e todos acreditam, inclusive eu acreditei”.

“O problema é que ele passou no comércio de um amigo no início da semana e todos que estavam lá doaram dinheiro na hora. Isso foi quarta-feira, mas o problema é que depois disso me informaram que ele já foi em mais de 10 comércios só em Somerville e todos estão doando. Foi quando a dona de um comércio me ligou perguntando se eu sabia sobre o caso. Ela também pediu para ele me procurar, já que quando acontece algo assim é aqui no bazar que as pessoas procuram e sempre todos ajudam. Mas ele não quis ajuda do bazar e então ela doou 50 dólares e me ligou falando. Foi então que paramos para pensar. Só que mais pessoas me informaram do caso. Ele já arrecadou muito dinheiro. Eu fui pesquisar sobre ele e descobri que o pai dele já faleceu há mais de cinco anos e o pessoal da própria comunidade ajudou na época com o velório. Entrei em contato também com os pastores de duas igrejas que foram responsáveis em ajudar, na época, e eles não acreditaram quando eu contei que o rapaz continua pedindo dinheiro até hoje”, acrescentou.

Talita citou a existência de um vídeo de Elias entrando em no comércio do seu amigo pedindo dinheiro. “Lá tem câmeras e foi tudo gravado”, alertando para que outras pessoas não caiam no golpe.

O internauta Cadu Coelho postou: “Eu fiz a minha parte. Graças a Deus não faz falta, mas vai fazer pra ele. Deve ser um nóia (viciado em drogas), fala alertando que outras pessoas também estão aplicando golpes semelhantes, usando falsas histórias para arrancar dinheiro da comunidade”.

“Ele passou na minha garagem na terça-feira e eu doei achando que era verdade. Ele passou em Peabody”, postou Fabiano Almeida.