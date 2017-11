Brasileiro é acusado de desvio de US$ 275 mil da Disney

Renan Dias da Rocha Gomes poderá pegar até 20 anos de prisão, caso seja condenado

Um brasileiro funcionário da Disney Cruise Line é acusado de desviar cerca de US$ 275 mil do navio onde ele trabalhava e usar parte do dinheiro para levar a família numa viagem extravagante pela Disney World, segundo documentos apresentados na Corte Federal. O réu Renan Dias da Rocha Gomes, de 32 anos, foi acusado de fraude no envio de dinheiro enquanto trabalhava na administração das lojas de produtos Disney a bordo do cruzeiro Disney Wonder. Os desvios teriam ocorrido entre outubro de 2015 até semana passada e o caso foi apresentado perante a Corte Distrital dos EUA no Distrito Sul da Califórnia. As informações são do jornal Orlando Sentinel e do canal de TV NBC San Diego.

Ele teria transferido os fundos para “gift cards” através do sistema VeriFone, usando a identidade dele e a de outra pessoa para obter acesso, detalhou Joyce Deniz, agente especial do FBI que compareceu à audiência preliminar no tribunal.

Na primavera desse ano, Gomes levou a família para uma viagem de 2 semanas, avaliada em US$ 35 mil, a Disney World usando os “gift cards”. Ele gastou US$ 26.400 em comida, bebidas, compras e diversões, além de 8.700 em hospedagem. As “férias” ocorreram entre 23 de abril a 7 de maio.

Semana passada, agentes do FBI embarcaram no Disney Wonder em San Diego (CA), após a chegada de uma viagem ao México, e confrontaram o brasileiro, que admitiu ter pegado o dinheiro, segundo documentos apresentados no tribunal.

“Posteriormente, Gomes admitiu que começou a desviar aproximadamente US$ 40 e percebeu que nada acontecia a ele”, conforme a acusação. “Ele imediatamente começou a carregar o limite de US$ 1 mil em vários gift cards enquanto trabalhava no navio”.

Na sexta-feira (27), Renan foi detido e encaminhado ao Metropolitan Correctional Center em San Diego (CA).

O Disney Wonder é um navio que realiza cruzeiros e tem capacidade para transportar 2.713 passageiros, sendo inaugurado em 1999.

Caso seja considerado culpado da acusação de transferência fraudulenta de dinheiro, Renan poderá ser condenado a até 20 anos de detenção.