Brasileiro é acusado de estuprar duas meninas em MA

Renato Cordeiro de Campos já havia sido deportado e é acusado de servir bebida alcóolica a menores de idade, abuso sexual e estupro com agravante

Na sexta-feira (3), Renato Cordeiro de Campos, de 30 anos, alegou inocência durante a audiência realizada na Corte Distrital de Barnstable, Massachusetts. Ele é acusado de abusar sexualmente de duas meninas de 13 anos na cidade de Hyannis, mês passado.

Campos é acusado de servir bebida alcóolica a menores de idade, abuso sexual de vítima menor de 14 anos e estupro com agravante.

Em 14 de janeiro, as duas meninas estavam no Cape Cod Mall tentando “planejar a noite” antes de irem à casa do namorado de uma delas, informou o promotor público assistente, Michael Giardino no tribunal. Um indivíduo, que os investigadores identificaram como Renato, chegou à casa e as levou em seu carro à uma residência diferente, onde ele as ofereceu álcool, acrescentou.

Ele teria forçado as duas meninas a praticar sexo oral nele e penetrou uma delas com os dedos, segundo Giardino.

Durante a audiência, o brasileiro não ficou a vista do público devido a um problema com sua identificação, informou seu advogado de defesa, disse Robert Hoffman. Ele concordou que seu cliente fosse mantido preso sem direito à fiança até que seja realizada uma audiência sobre a sua periculosidade agendada para quarta-feira (8). O juiz determinará se Campos representa risco ao público e para si mesmo ou se ficará detido sem direito à fiança enquanto aguarda julgamento.

“Em 2 de fevereiro, agentes do Departamento de Imigração (ICE) emitiram um mandado de prisão em nome de Renato Cordeiro de Campos, cidadão do Brasil, depois de sua prisão em Hyannis, Massachusetts”, disse Shawn Neudauer, porta-voz do ICE ao jornal Cape Cod Times. “Campos foi removido dos Estados Unidos em junho de 2007”.

Foi emitida uma ordem de transferência de custódia para o ICE, caso ele seja liberado pelas autoridades locais.

Desde que foi deportado dos Estados Unidos, Renato enfrentou várias acusações por violações de trânsito na Corte Distrital de Barnstable entre 2011 e 2013, assim como uma acusação por agressão física decorrente de uma briga em 2012, na Main St., em Hyannis, conforme arquivos no tribunal.

Campos foi considerado culpado de duas infrações de trânsito, mas os outros casos, incluindo agressão física, resultaram em cancelamento e no não paradeiro de culpados.

Hoffman e o porta-voz da Promotoria Pública Distrital de Cape e Islands evitaram divulgar o status migratório do brasileiro.