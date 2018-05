Brasileiro é acusado de estuprar funcionária em MA

As autoridades acusam Fábio de Oliveira de ter atacado sexualmente uma faxineira numa casa vazia em Westborough (MA)

Na terça-feira (1), um brasileiro morador em Millbury (MA) atraiu a funcionária dele para uma casa vazia na Zara Drive onde ele a teria estuprado antes que ela pudesse escapar, informaram as autoridades locais. A polícia prendeu Fábio de Oliveira, de 37 anos, depois que a vítima denunciou o ataque, na sexta-feira (4), conforme o boletim de ocorrência policial (BO) preenchido na Corte Distrital de Westborough, na segunda-feira (7).

A mulher denunciou o suposto crime à Corte Distrital de Westborough, que contatou o Departamento de Polícia de Westborough. Ela disse que trabalhava como faxineira diarista numa pequena empresa de propriedade de Oliveira. Na terça-feira (1), aproximadamente às 11 horas da manhã, ele disse para ela se encontrar com ele numa casa na Zara Drive, escreveu a polícia no BO. Quando ela chegou ao local, descobriu que ninguém morava na casa e que a estrutura estava em construção. Oliveira teria se encontrado com ela no interior e a atacado, disse a vítima às autoridades.

“Oliveira empurrou a mulher contra uma parede, a manteve imobilizada contra a vontade dela, baixou as calças dela na altura dos joelhos e pôs a mão debaixo da calcinha dela”, detalhou a polícia no BO.

A mulher tentou ir embora. Oliveira disse a ela que “se ela parasse de resistir, ela gostaria”, escreveu a polícia.

Num momento, Fábio largou a mulher. Ele disse à ela para ir a outro cômodo da casa, onde ele baixou as próprias calças e esperou por ela. Ao invés disso, a vítima saiu correndo da casa e fugiu de carro.

Agentes do Departamento de Polícia de Westborough prendeu Oliveira na sexta-feira (4), às 2 horas da tarde, na casa em que ele limpava. Ele se recusou a falar com os policiais. As autoridades locais acusaram Fábio, morador na 29 Martin St., de estupro.

Na segunda-feira (7), durante a audiência preliminar na Corte Distrital de Westborough, foi detido sob a fiança de US$ 7.500. Ele deverá retornar ao tribunal para nova audiência na terça-feira (15).