Brasileiro é acusado de invadir casa e roubar joias em CT

Guilherme Lima da Silva teria fugido da polícia enquanto as autoridades verificavam a identidade dele

Na terça-feira (30), Guilherme Lima da Silva, de 40 anos, morador em Bridgeport (CT), foi preso depois de ser acusado de atacar uma mulher no interior da residência dela em Fairfield (CT) e atravessar de carro os jardins de outras casas quando fugia da polícia. O brasileiro enfrenta diversas acusações, incluindo fuga das autoridades, invasão de residência, agressão a idoso e dirigir de forma negligente, informou o Departamento de Polícia de Fairfield. As informações são do jornal Courant e do canal de TV local News 12 Connecticut.

O incidente ocorreu às 2 horas da tarde quando uma mulher acionou o serviço de emergência (911) denunciando que a irmã dela a telefonou e relatou a presença de um homem na casa dela, na Conventry Lane.

“Momentos depois, ela ouviu a irmã dela gritar, ‘não, não’, e ligação foi desconectada”, detalhou o Sargento Michael Paris.

As autoridades locais informaram que Guilherme teria fingido ser jardineiro, quando invadiu a casa da vítima, jogou-a ao chão e a ameaçou com uma faca, antes de roubar as joias dela e a trancar num cômodo da casa. Momentos antes do incidente, a mulher, de 62 anos, acionou o 911 e descreveu um homem trajando um boné de basebol e uma jaqueta colorida como sendo o agressor. Utilizando essa descrição, os policiais viram Silva dirigindo um Kia e o parou na esquina da Congress Road e Black Rock Turnpike. O agente pegou o documento de identidade de Guilherme e, enquanto verificava os dados no computador em sua viatura, o brasileiro teria acelerado o carro e fugido.

Os policiais chegaram a Coventry Lane, mas não sabiam o número exato da casa, até que 4 minutos mais tarde, a própria mulher de 62 anos acionou o 911 e forneceu o endereço exato. Enquanto ela falava ao telefone, um homem invadiu a casa e a atacou, acrescentou o Sargento.

Outro policial viu o indivíduo e o carro descritos pela vítima cerca de 4 milhas (6.4 km), na Congress Street, e o parou na entrada da garagem de uma casa. Silva deu seus documentos de identificação ao agente, mas quando o policial caminhava até sua viatura, Guilherme atravessou duas propriedades e fugiu pela Merritt Parkway e através Fairfield, eventualmente parando no jardim de uma casa na Davis Road, relatou Paris.

Poucos minutos depois, os agentes encontraram Silva escondido embaixo de uma varanda numa casa na vizinhança, na Bennett Street, onde ele foi preso. Os policiais encontraram em posse dele dinheiro e joias pertencentes à vítima.

Durante a perseguição ao suspeito as escolas em Fairfield foram postas em sinal de alerta, acrescentou Paris. Na noite de terça-feira (30), Silva foi autuado e teve a fiança determinada em US$ 500 mil. A próxima audiência está agendada para quinta-feira (30).