Brasileiro é acusado de matar a companheira no Maine

Na sexta-feira (21), o réu Rondon Athayde, de 46 anos, morador em Hartford, Maine, foi levado ao tribunal local para comparecer à audiência preliminar. Ele é acusado de ter matado a companheira Ana Cordeiro, de 41 anos. O casal tem 2 filhas e o brasileiro está detido sem direito à fiança enquanto aguarda julgamento. As informações são dos jornais Bangor Daily News, BDN State e do canal de TV local CBS 13.

A vítima deixou duas filhas, de 3 e 4 anos, que estavam no interior do apartamento no momento do crime. As crianças estão agora sob a custódia do juizado de menores (DHHS), informou a polícia.

Athayde contatou o serviço de emergências 911, pouco depois da meia-noite, na quinta-feira (20), e informou que Cordeiro estava inconsciente, detalharam as autoridades. Os detetives disseram que a equipe de emergência não conseguiu reavivar a vítima na residência do casal, localizada na Bear Mountain Road. Ele foi detido pelo Departamento de Polícia Estadual do Maine, informou Stephen McCausland, porta-voz do Departamento de Segurança Pública do Maine.

O brasileiro foi detido aproximadamente às 6:00 pm e encaminhado à Penitenciária do Condado de Oxford. Na quinta-feira (13), o Instituto Médico Legal (Medical Examiner’s Office) conduziu a autópsia e os resultados do procedimento ainda não foram divulgados. A morte foi considerada homicídio, embora as causas exatas ainda não se tornarem públicas.

Athayde trabalhava numa filial da loja de departamentos Lowe’s em Auburn, informou McCausland.

A polícia local detalhou que o casal é natural do Brasil e que vivia na residência há aproximadamente 2 anos. Os vizinhos os descreveram como amigáveis, que compartilhavam presentes e ajudavam a retirar a neve.

Athayde deverá retornar à Corte Distrital do Condado de Oxford daqui a duas semanas.