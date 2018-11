Brasileiro é acusado de matar a ex-namorada a tiros na Flórida

Thales Ferreira, de 27 anos, enfrenta duas acusações de homicídio em 1º grau

O brasileiro Thales Ferreira, de 27 anos, foi preso no sul da Flórida em conexão com o assassinato de sua ex-namorada e outro homem, cujos corpos foram encontrados na quinta-feira (8) de manhã no interior de um apartamento em Miami Lakes (FL), informaram as autoridades. O suspeito enfrenta duas acusações de homicídio em 1º grau. As informações são do canal de TV local ABC 10 News.

De acordo com o boletim de ocorrências (BO), a polícia de Miami-Dade foi acionada para o conjunto residencial localizado na esquina Main St. e New Barn Road, pouco antes das 8:30 da manhã, devido ao fato de um homem ter sido encontrado morto perto da porta de seu apartamento. A vítima foi identificada, na sexta-feira (9), como Michael Tarulli, de 26 anos.

Ainda de acordo com o BO, os policiais entraram no apartamento e descobriram o corpo de Jenny Koonoolai-Jagdeo, de 32 anos, moradora em Deerfield Beach (FL). Ambas as vítimas foram baleadas várias vezes, detalharam as autoridades.

Conforme o BO, um vizinho saiu de casa por volta das 7:30 da manhã, na quinta-feira (8), e viu um homem sentado nos degraus, à porta do apartamento de Tarulli. O vizinho relatou à polícia que ouviu cerca de 10 tiros na área cerca de 10 minutos depois, mas não discou para a linha telefônica de emergência 911. Por volta das 8:05 da manhã, o vizinho saiu de casa novamente e viu que a porta da frente da vítima estava aberta. Ele olhou para dentro e encontrou Tarulli deitado, desacordado no chão.

A polícia relatou que, então, o vizinho discou o 911. Ambas as vítimas foram declaradas mortas no local.

Segundo a polícia, as autoridades foram chamadas para o mesmo apartamento por volta das 11:30 da noite, na quarta-feira (8) devido à uma pessoa suspeita esmurrando a porta da frente do apartamento onde foram encontradas as vítimas. A polícia disse que Jenny disse às autoridades que seu ex-namorado, Thales Ferreira, estava perseguindo-a e lhes forneceu as informações do brasileiro. O fato foi documentado em um BO.

De acordo com o relatório da prisão, o vídeo de vigilância mostra um pequeno jipe preto chegando à área pouco antes do tiroteio na quinta-feira (8). O atirador é visto caminhando em direção ao apartamento da vítima e depois de volta ao veículo após as 7:30 da manhã.

A polícia disse que uma testemunha depois contatou o gabinete do Xerife do Condado de Broward e relatou aos detetives que sua arma havia sido roubada e usada em um homicídio. Segundo a testemunha, Ferreira foi à sua casa na quarta-feira (7) à noite e roubou sua pistola Smith & Wesson, de calibre 40mm, que ela havia guardado em seu quarto. Ela acrescentou que Ferreira retornou à sua casa por volta das 9:30 da manhã, na quinta-feira (8) e disse-lhe que havia pegado sua arma e “feito algo ruim”.

A testemunha disse que perguntou a Ferreira se ele havia matado alguém e ele respondeu: “Sim”.

A polícia relatou que Ferreira foi preso na noite de quinta-feira (8) quando tentava embarcar em um voo para o Brasil no Aeroporto Internacional de Miami. As autoridades detalharam que o acusado invocou o direito dele de não falar com detetives sem a presença de um advogado, lei conhecida como “Direitos Miranda”.