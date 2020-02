Brasileiro é assassinado a tiros no Arizona

O paulista Andrew Dereck Santos, de 23 anos, foi encontrado fatalmente ferido em Phoenix (AZ)

Na noite de sexta-feira (17), foi encontrado baleado Andrew Dereck Santos, de 23 anos, natural de Campinas (SP), na calçada em frente a uma residência na cidade de Phoenix (AZ). Ele foi levado a um hospital local, onde não resistiu à gravidade dos ferimentos e faleceu. Agentes do Departamento de Polícia de Phoenix (PPD) foram notificados às 10:14 da noite sobre o trágico incidente, ocorrido próximo a esquina da 24th Avenue e Hazelwood Street.

O Sargento Tommy Thompson, do Departamento de Polícia de Phoenix, informou que um homem de aproximadamente 20 anos de idade, 1.70 metro de altura e cabelos pretos fugiu do local do crime.

Daniel Prado, tio da vítima, concedeu uma entrevista ao jornal The Arizona Republic, na qual abordou a vida do sobrinho.

“A minha irmã, mãe dele, sofre de esclerose múltipla, então, não pôde ajuda-lo muito ao longo da vida dele”, relatou Prado. “Portanto, eu sempre ajudei o Andrew. Eu tentei ajudá-lo a tornar-se uma pessoa boa, mas, algumas vezes, devido à idade dele, ele convivia com as pessoas erradas e não compartilhava comigo”.

“É muito triste isso que aconteceu”, acrescentou. “Ele era bastante cuidadoso com a família dele. Ele priorizava a esposa e o filho”.

O obituário postado no website da Best Funeral Services informou que Andrew era casado com Madina, o casal tem um filho de 4 anos e ele trabalhava na área de IT. O velório do brasileiro ocorreu na manhã de sexta-feira (31), em Peoria (AZ), seguido de sepultamento na parte da tarde.

. Campanha beneficente:

Na quarta-feira (22), Daniel Prado iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/andrew-santos-funeral; cujo objetivo é angariar US$ 12 mil para as despesas com velório e sepultamento de Andrew Dereck Santos. Até a tarde de sexta-feira (31), foram arrecadados US$ 3.014.

“Andrew Santos, 23 anos, casado, pai de um menino de 4 anos que necessita de cuidados especiais, foi encontrado assasinado em uma rua em Phoenix (AZ). Quando Andrew foi encontrado, a policia nāo conseguiu encontrar o assassino. A razāo maior pela qual estamos criando esta página é porque ele tem que ser enterrado essa sexta-feira, dia 31 de Janeiro, e a família do Andrew se encontra em uma situação financeira difícil. A māe do Andrew sofre de esclerose múltipla, uma doença degenerativa, outras partes da família de Andrew, como avó, tia e tio nāo têm como arcar com todas as despesas para o funeral do Andrew. Aqui nos EUA, funeral custa muito caro. Somos de Campinas (SP) e moramos no Arizona”, postou Daniel no GoFundMe.com.