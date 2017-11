Brasileiro é eleito para comitê escolar em MA

Marcony Almeida é o primeiro brasileiro a assumir um cargo político em Everett

Semana passada, o candidato Marcony Almeida, natural de Alagoas, morador na cidade de Everett (MA), conquistou com vantagem 449 votos e foi eleito para ser membro do Comitê Escolar Municipal. Na disputa, ele obteve do dobro de votos de seu oponente, se tornando o primeiro brasileiro a assumir um cargo político em Everett.

Marcony é jornalista, professor e já atuou no Centro do Imigrante Brasileiro, em Allston (MA), e na Massachusetts Immigrant & Refugee Advocacy Coalition (MIRA). Além disso, ele é funcionário da Procuradoria Geral de Massachusetts, onde a missão dele é informar as pessoas sobre direitos trabalhistas e dos consumidores, combate ao assédio (bullying) nas escolas, além de outros serviços. Atuando na região há 2 décadas, Almeida é bastante popular na comunidade brasileira.

Uma vez no cargo, Marcony discutirá junto ao Comitê assuntos relacionados à educação no município, como a qualidade da merenda escolar, segurança nas escolas e o currículo escolar.

Na noite de terça-feira (7), a ativista comunitária Margareth Shepard, natural de Goiânia (GO), conquistou com 587 votos o cargo de vereadora na cidade de Framingham (MA). A vitória fez com que ela se tornasse a primeira brasileira a ocupar tal posto nos Estados Unidos.

Margareth é considerada uma das ativistas mais atuantes na comunidade brasileira, uma das maiores em Framingham. Ela mora nos Estados Unidos há 25 anos e conquistou 587 votos; desde 2008 é filiada ao Partido Democrata em Massachusetts.

Já os candidatos brasileiros Pablo Maia, que também concorria à vaga de vereador na mesma cidade, e Stephanie Martins, em Everett (MA), não conseguiram a vitória. Ela perdeu a disputa eleitoral com uma margem pequena de votos.