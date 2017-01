Brasileiro é encontrado morto em Massachusetts

O corpo do valadarense Norton Luiz Marques foi descoberto por policiais de Milford (MA), depois que ele faltou 2 dias ao trabalho

Na terça-feira (10), agentes do Departamento de Polícia da cidade de Milford (MA) encontraram morto em seu apartamento Norton Luiz Marques, de 60 anos, natural de Governador Valadares (MG). As autoridades descobriram o corpo depois que ele não compareceu ao trabalho por 2 dias consecutivos e seu patrão, popularmente conhecido como “Paraná”, foi ao local, bateu à porta várias vezes e, como não foi atendido, acionou a polícia. Os agentes encontraram o corpo de Norton na cama. Ele vivia há 34 anos nos Estados Unidos e trabalhava na construção civil.

Os investigadores especulam que a morte do brasileiro, também conhecido como “Nortão”, possa ter sido causada por parada cardíaca ou até intoxicação por monóxido de carbono (CO2). As autoridades notificaram uma irmã de Norton, que reside em Nova York, sobre o falecimento.

. Campanha beneficente:

Na quarta-feira (11), Larissa Alves, residente em Malden (MA), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/norton-marques, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil para o velório e sepultamento de Norton Luiz Marques em Massachusetts. Até a tarde de quarta-feira (11), haviam sido arrecadados US$ 450.

“É com muito pesar e dor que informamos sobre a morte do nosso tio e para muitos aqui na cidade de Boston amigos e família e companheiros de jornada; afinal são 34 anos nesse país que ele passou longe da família no Brasil. A morte dele nos pegou de surpresa e o levou de nós repentinamente. Neste momento de dor e consternação, só nos cabe pedir a Deus que o ilumine, dê paz e conforte a nossa família para que possamos enfrentar esta imensurável dor com serenidade”, postou Larissa no GoFundMe.com.

. Agradecimentos:

Ainda na postagem, Larissa acrescentou que “agradecemos imensamente o tempo em que pudemos conviver com ele, nunca será o suficiente, mas que será sempre lembrado pelo profissionalismo, honestidade, lealdade, inteligência, competência e sensibilidade para lidar com as adversidades e conflitos humanos. Devemos sempre lembrar que Deus quer ao seu lado os melhores e, com certeza, o nosso tio/amigo já está ao lado do Senhor cumprindo uma nova missão. Eu e minha família viemos aqui, hoje, contar com parentes, familiares distantes e amigos que nos ajudem, pois a vida está sempre nos pegando de surpresa e nos tirando o chão. Eu confesso que nem sei por onde começar, mas Deus há de nos ajudar e poderemos conceder um enterro e funeral digno ao meu Tio Norton. Nós decidimos que sim; vamos fazer o enterro dele e funeral aqui na cidade de Boston mesmo, pois temos alguns membros da família e ele tinha muitos amigos aqui, pois como disse antes são 34 anos de América. Todos nós sabemos que esse é um momento difícil, mas temos que encarar a realidade e sabemos que nada é de graça e barato, portanto, conto com a ajuda de todos que puderem nos ajudar financeiramente. Eu e a família Marques e Alcântara agradecemos desde já de coração. Larissa”.

Os interessados podem doar qualquer quantia online através do link: https://www.gofundme.com/norton-marques