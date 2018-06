Brasileiro é encontrado morto em Massachusetts

Segundo amigos, Ronaldo Ramos Júnior, de 30 anos, não aparentava ter problemas sérios de saúde

Na noite de sábado (2), amigos (roommates) que compartilhavam o apartamento com Ronaldo Ramos Júnior, de 30 anos, natural de Franciscópolis (MG), morador em Marlborough (MA), o encontraram morto no quarto em que dormia. Ainda segundo o relato dos colegas, o mineiro não aparentava ter problemas sérios de saúde e tinha vestígios de vômito na boca. As informações são do jornal Brazilian Times.

O Departamento de Polícia de Marlborough ainda investigam as circunstâncias da morte. Os amigos planejam trasladar o corpo ao Brasil para velório e sepultamento. Até a tarde de quarta-feira (6), ainda não foi informado se será iniciada uma campanha beneficente.

O falecimento súbito e prematuro de Ronaldo chocou os amigos e abalou a comunidade brasileira em Marlborough. “Amigo, sentirei sua falta Deus te receba grande Júnior nosso consertador júnior; quem vai nos ajudar agora? Saudades, amigo”, postou Sebastian Figueredo.

. Missa em memória:

Em outra postagem, o internauta Renan Malkavian informou que será realizada uma missa em memória a Ronaldo Ramos Júnior no domingo (10), às 9:30 da manhã, na Igreja São Tarcísio, na 562 Waverly Street, em Framingham (MA). O velório e sepultamento acontecerão no Brasil, conforme o internauta.

“That’s for you (Isto é para você) Reinaldo Ramos Jr. Seu sorriso, sua amizade… lealdade e carinho com todos os seus amigos. Se eu pudesse voltar no tempo… meu amigo, que dor é essa?! Tanta coisa, tantas memórias… Você nos ensinou tanto sem saber… como um anjo de passagem pela terra. Você não tem ideia da falta que vamos sentir. Ser forte será uma tarefa complicada e o jeito é lembrar de seu sorriso para termos força aqui nesse plano”, postou Malkavian em sua página no Facebook.

“Os bons morrem jovens”, postou, Luana Sales.

“Meu Deus, como dói”, postou Val Oliveira.

“Tão jovem”, postou Cida Pontes.