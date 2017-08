Brasileiro é encontrado morto em New Jersey

A polícia foi acionada e os agentes encontraram o corpo de Odair Rodrigues de Araújo na manhã de domingo (6)

Na manhã de domingo (6), as autoridades encontraram morto no interior do apartamento em que residia, na cidade de Rutherford, Odair Rodrigues de Araújo, de 65 anos, divorciado, natural do município de Luz (MG). Ele vivia há mais de 40 anos nos Estados Unidos e trabalhava como autônomo na construção civil. Ele deixou um casal de filhos e duas irmãs no Brasil, além de primos e 4 sobrinhos nos EUA. Antes de mudar-se para Rutherford há cerca de 1 ano e meio, o brasileiro morou em Jersey City e durante muitos anos em Newark, onde tinha bastantes amigos.

Odair jogou cartas na residência de amigos no bairro do Ironbound, em Newark, até à 1:00 am de sábado (5) e esqueceu o telefone celular no local. Ele deveria reencontrar os amigos também na noite de sábado para jogar cartas novamente, entretanto, não compareceu e nem telefonou perguntando pelo celular. Preocupados, amigos e familiares acionaram a polícia que foi ao local. Ao abrirem a porta do apartamento, os agentes encontraram o corpo de Odair já sem vida.

Na noite de terça-feira (8), os irmãos Osmando e Beth Andrade, primos de Odair, residentes em Kearny, relataram à equipe de reportagem do BV que há aproximadamente 3 meses ele sofreu um derrame cerebral (AVC) que havia deixado sequelas. Além disso, ele sofria de diabetes. As autoridades especulam que esses problemas de saúde possam estar relacionados à morte de Araújo, entretanto, os resultados da autópsia ainda não foram divulgados.

Os primos detalharam que Odair era uma pessoa alegre, boa e que tinha muitos amigos. A família no Brasil já foi notificada do falecimento.

. Velório e visitação:

O funeral de Odair Rodrigues de Araújo acontecerá no sábado (12), das 4:00 pm às 7:00 pm, na Alvarez Funeral Home, na 240 Mount Prospect Avenue, na região norte de Newark. Após a cerimônia fúnebre, o corpo será cremado e as cinzas enviadas aos familiares no Brasil.