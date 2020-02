Brasileiro é encontrado morto em Newark (NJ)

O paulistano Renato Barbosa de Sousa, de 41 anos, foi descoberto inconsciente na manhã de segunda-feira (3) no apartamento onde residia, no bairro do Ironbound

Na manhã de segunda-feira (3), Renato Barbosa de Sousa, de 41 anos, casado, natural de São Paulo (SP), foi encontrado morto no interior de sua residência, na Brill Street, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Ele imigrou aos EUA há aproximadamente 3 anos e trabalhava na entrega (delivery) de comida. A esposa e o filho dele, de 15 anos, retornaram ao Brasil há cerca de 4 meses e o brasileiro planejava reunir-se à família até o final do ano.

Segundo parentes e amigos, Renato deixou o turno de entregas às 10 horas da noite e passou num restaurante local para assistir à uma apresentação de samba e tomar uma cerveja, antes de ir para casa, pois folgaria na segunda-feira (3). Às 10 e meia da noite, ele telefonou para a esposa no Brasil e conversou um pouco com ela, voltando a ligar às 12:30 am para informar-lhe que já havia chegado em casa. Na manhã de segunda-feira (3), às 7:00 am, a colega com quem ele compartilhava o apartamento (roommate) saía para trabalhar, ela encontrou Renato caído, inconsciente, no chão da cozinha. A equipe de primeiros socorros (911) foi acionada e constatou a morte do brasileiro no local.

Ainda conforme os parentes, Renato adotava um estilo saudável de vida, inclusive frequentando com frequência uma academia de ginástica no Ironbound. Eles disseram à equipe de reportagem do BV que ainda não têm ideia do que possa ter acontecido o brasileiro.

Os familiares informaram que os resultados do exame de necropsia serão divulgados pelas autoridades entre 4 e 5 dias. Eles planejam trasladar o corpo de Renato para o Brasil para velório e sepultamento. O custo do traslado foi orçado, sem velório nos EUA e envio direito ao Brasil, em US$ 9 mil e a cremação com velório US$ 3 mil e sem velório US$ 1.500.

. Campanhas beneficentes:

Na terça-feira (11), às 11 horas da noite, no restaurante Casa Nova Grill, em Newark (NJ), será realizado um jantar beneficente em prol de Renato Barbosa de Sousa. A verba arrecadada será utilizada para os custos com o traslado ou cremação. Informações: (862) 236-9905, falar com Andréia, cunhada do brasileiro. Informações e ingressos: (862) 236-9905, falar com Andréia.

Na terça-feira anterior (3), os internautas Luiz Fernando e Wendel Portes iniciaram no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajuda-para-o-translado-do-renato-barbosa; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil que serão usados no traslado do corpo de Renato Barbosa de Sousa para velório e sepultamento. Até à tarde de segunda-feira (3), havia sido arrecadados US$ 50.

“Levantamento de dinheiro para enviar o corpo do nosso querido amigo Renato Barbosa para ser sepultado no Brasil e dar a oportunidade para seus amigos e familiares o verem pela última vez”, diz a postagem no GoFundMe.com.