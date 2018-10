Brasileiro é encontrado morto em Newark

O corpo do capixaba Fernando da Silva Bulhões será trasladado ao Brasil para sepultamento

Na noite de quarta-feira (3), foi encontrado sem vida no apartamento que compartilhava com um amigo no bairro do Ironbound, em Newark, Fernando da Silva Bulhões, de 49 anos, natural do Espírito Santo. Ele residia nos EUA desde 2001 e trabalhava na pintura de casas e estabelecimentos comerciais. O brasileiro foi encontrado pelo amigo no quarto onde ele dormia, de joelhos e ao lado da cama, depois que deixou de atender os telefonemas das pessoas preocupadas com a falta de resposta. A porta do quarto estava trancada e teve que ser arrombada.

Amigos relataram que, na segunda-feira (1), Fernando queixou-se de cansaço extremo e, posteriormente, não foi mais visto. Ele sofria de diabetes e pressão alta, entretanto, os paramédicos que foram eviados ao local relataram que, devido à rigidez cadavérica, o brasileiro havia morrido há pelo menos 12 horas e a coloração arroxeada da pele indicava a possibilidade da ocorrência de um infarto. Entretanto, os resultados da autópsia e exames de laboratório demoram algumas semanas para ser divulgados.

Bulhões deixou a ex-esposa, uma irmã e um filho de 15 anos nos EUA. No Brasil, ele deixou vários irmãos, uma filha de 20 anos e um filho de 27 anos, mãe e pai (falecido). Até o fechamento dessa edição, ainda não havia divulgada a data do velório nos EUA, antes do traslado ao Brasil para sepultamento.

. Campanha beneficente:

Na quarta-feira (10), a partir da 7:00 pm, será realizado na restaurante Casa Nova Grill, também em Newark, um jantar beneficente cujo objetivo é angariar verba para o traslado do corpo de Fernando da Silva Bulhões para sepultamento no Brasil. Os ingressos custam US$ 20 (adultos) e US$ 10 (crianças de até 12 anos). Toda a verba arrecadada será doada à campanha.

“Jantar beneficente nessa quarta-feira, dia 10 de outubro, para o funeral do nosso irmão Fernando Bulhões, um guerreiro da nossa comunidade que partiu e foi encontrado de joelhos, orando do lado de sua cama. Um amigo, um pastor que para muitos orou, inclusive para mim, que foi encontrado sem vida ontem às 7 pm na sua residência, na Marne St.

Necessitamos enviar o corpo desse compatriota aos seus Familiares no Brasil e precisamos mais uma vez da união de nossa comunidade para arrecadação de fundos necessários para o traslado.

O jantar será no salão de festa do Casa nova Grill e sugerimos um valor mínimo de US$ 20 por pessoa e crianças até 12 anos US$ 10. Toda a renda arrecadada no jantar será doada pelo Casa Nova 100% à família para custear os custos funerários. Eu peço a todos novamente que nos unamos para mais essa ação de caridade e que jantem conosco aqui no Casa Nova, pois cada dollar do jantar será doado, pois a família necessita da nossa ajuda!!

Deus abençoe a todos!!”, Postou José Moreira, proprietário do Casa Nova Grill, em sua página no Facebook.

O restaurante Casa Nova Grill fica localizado no 264 Ferry St., no bairro do Ironbound, em Newark.