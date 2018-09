Brasileiro é preso ao tentar entrar nos EUA por Porto Rico

Adelcio Geraldo Guimarães tentava embarcar em um voo do Aeroporto Internacional Luis Munoz Marin com destino a Miami (FL)

Oficiais da alfândega e proteção de fronteiras dos EUA (CBP) prenderam um brasileiro na sexta-feira (7) que tentava embarcar em um voo do Aeroporto Internacional Luis Munoz Marin com destino a Miami (FL). Na segunda-feira (10), Adelcio Geraldo Guimarães compareceu perante a Juíza Camille Velez-Rive, quando foi acusado de violar o Título 8, Código dos Estados Unidos, Seção 1326, por reentrada após uma remoção anterior.

Em 7 de setembro, durante as inspeções antes do embarque, Guimarães apresentou aos agentes do CBP um passaporte brasileiro e teria declarado estar ilegalmente presente nos Estados Unidos.

Uma inspeção secundária revelou que Guimarães havia feito outra reserva para voar de San Juan, Porto Rico para a Cidade do Panamá, Panamá. Inspeções e investigações posteriores revelaram uma apreensão em março de 2005 pela Patrulha de Fronteira dos EUA. A detenção ocorreu próxima ao Rio Grande (TX) e novamente em 2017 pelo Departamento de Imigração (ICE) em Boston (MA). Ele foi removido em dezembro de 2017.

A procuradora assistente dos EUA, Evelyn Canals, estará encarregada do caso junto à Procuradoria Geral dos EUA no Distrito de Porto Rico. Caso seja condenado, Guimarães será preso por até 2 anos, terá que pagar multa ou ambos.

Todos os réus são presumidos inocentes até que sejam provados culpados por um tribunal de justiça.

A missão da CBP é facilitar as viagens, mantendo os mais altos padrões de segurança para aqueles que moram nos EUA e para aqueles que vêm visitar o país. Diariamente em 2017, os agentes do CBP processaram mais de 1 milhão de viajantes chegando a aeroportos, portos marítimos ou travessias de fronteira.