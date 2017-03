Brasileiro é preso e indiciado por tráfico de drogas

Jonathan Barros, de 27 anos, enfrenta 6 acusações por tráfico de drogas, incluindo cocaína

A ultrapassagem de um sinal de parada numa esquina resultou em um brasileiro, morador na cidade de Framingham, sendo 6 vezes acusado de tráfico de drogas, incluindo cocaína, informou um promotor público na Corte Distrital de Framingham, Massachusetts, na segunda-feira (20).

Na tarde de domingo (19), às 4:59 pm, policiais prenderam Jonathan Barros, de 27 anos, na Loring Drive, detalhou Francesca Cone, durante a audiência preliminar do réu. Os agentes de polícia viram quando o carro dirigido por Barros não parou no sinal.

“Os agentes perceberam que o réu parecia nervoso e que tocava continuamente a região da cintura”, disse Francesca.

Os policiais pediram que o brasileiro saísse do veículo e, quando ele saiu, papelotes de substâncias, supostamente cocaína e heroína, caíram ao chão. Os agentes vasculharam o carro e encontraram mais papelotes de ambas as substâncias.

“Eles também encontraram muitas pílulas, as quais ele não tinha prescrição médica”, acrescentou a promotora pública.

Jonathan também portava mais de US$ 5 mil em dinheiro, incluindo notas escondidas no forro do casaco. Ele portava um iPad, vários aparelhos celulares, caixas de sacos plásticos usados para embalar sanduíches e uma balança digital com resíduos de cocaína nela, disse Cone. Ao todo, a polícia encontrou 18 gramas de cocaína, 14 gramas de heroína e mais de 20 pílulas de Gabapentin, que é utilizada para tratar convulsões. Os agentes também encontraram pílulas de Suboxone e Oxycodone, assim como pílulas de ecstasy.

As autoridades acusaram Barros, morador na Henry St., de tráfico de cocaína, posse de heroína com a intenção de distribuir, posse ilegal de Suboxone, posse ilegal de Gabapentin, posse ilegal de Oxycodone, posse de ecstasy e dirigir com a carteira de motorista suspensa. Os policiais ainda acusaram de não parar no sinal de trânsito.

Cone pediu à Juíza Lynn Coffin Brendemuehl para manter Jonathan preso sob a fiança de US$ 20 mil nesse novo caso e suspender a multa de outro caso ainda em aberto. No caso anterior, Barros é acusado na Corte Superior de Worcester de tráfico de cocaína.

O advogado do brasileiro, Meryl Kukura, pediu a redução da fiança para US$ 1 mil. Ela alegou esperar que o caso de seu cliente em 2015 seja cancelado. “Ele nunca foi judicialmente condenado de qualquer crime”, disse Kukura à juíza.

Brendemuehl suspendeu a multa do réu no caso de Worcester, o mantendo detido por 90 dias. Além disso, a juíza determinou a fiança em US$ 7.500 no caso mais recente. Jonathan deverá retornar ao tribunal em 18 de abril para a audiência preliminar.

. Casos anteriores:

Em 23 de março de 2014, Jonathan foi parado por policiais por ultrapassar um sinal de parada. O incidente aconteceu às 11:53 da noite e, na ocasião, o brasileiro foi acusado de excesso de velocidade, posse de remédios controlados, dirigir sem carteira de motorista, recusa em identificar-se, posse de substância Classe B e ordem de prisão. Os agentes foram ao local, após receberem denúncias de que havia um motorista que parecia estar intoxicado.

No início de outubro de 2015, policiais prenderam o americano Lindon Bailey e os brasileiros Jonathan Barros, André Castro e Welbert de Souza. Após vasculharem o apartamento onde os 4 amigos moravam, na Henry St., em Framingham, os agentes encontraram 60 gramas de cocaína e 3 papelotes que também continham cocaína.

Na ocasião, os suspeitos alegaram que o pó branco era Creatina, um suplemento alimentar consumido por fisiculturistas, mas testes laboratoriais posteriores revelaram que a substância era cocaína. Além disso, foram encontrados no apartamento em que eles moravam várias balanças digitais, mais de US$ 4.700 em dinheiro e material para ser misturado (“cut”, gíria entre os traficantes) à cocaína. Os policiais também encontraram uma bala Winchester e pistolas de “paintball” que pareciam verdadeiras.