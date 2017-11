Brasileiro é preso em batida migratória em Nova York

O ICE informou a prisão de um brasileiro de 40 anos condenado por dirigir intoxicado em Ronkonkoma (NY)

Semana passada, uma série de batidas realizadas por agentes do Departamento de Imigração (ICE) na região de Long Island (NY) resultou na prisão de 25 pessoas. A ação durou 6 dias, foi batizada de “Operation Secure Streets” (Operação ruas seguras, em tradução livre) e focalizou em motoristas condenados por dirigir intoxicados. Todos, com exceção de 1 dos indivíduos detidos, tinham o histórico de conduzir veículos sob a influência de álcool ou drogas. As informações são do canal de TV WABC.

O ICE está mantendo os 25 indivíduos detidos enquanto eles aguardam o processo de deportação. Os estrangeiros são naturais do Brasil, Equador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México e Ucrânia.

Entre os presos estão: Um guatemalteco de 41 anos condenado por dirigir intoxicado. Ele foi preso em Patchogue, no sábado (4). Um brasileiro de 40 anos condenado por conduzir intoxicado. Ele foi preso em Ronkonkoma, no domingo (5). Um guatemalteco de 31 anos condenado por invasão de propriedade em 2º grau e dirigir intoxicado. Ele foi preso em Riverhead, na segunda-feira (6). Um hondurenho de 35 anos que já havia sido deportado e condenado por agressão física em 3º grau. Ele foi preso em Hampstead, na terça-feira (7). Um salvadorenho de 40 anos condenado por dirigir intoxicado e identificado como membro da gangue de rua MS-13. Ele foi preso em Shirley, na terça-feira (7).

“Essa operação focalizou aqueles que foram condenados por dirigirem intoxicados, alguns com crianças no carro, solidificando o comprometimento do ICE em remover das ruas as ameaças à segurança pública”, disse o diretor de operações de Nova York, Thomas Decker.

As batidas ocorreram nas seguintes áreas: No Condado de Nassau: Glen Cove, Hempstead; no Condado de Suffolk: Amityville, Bayshore, Calverton, Central Islip, Commack, Coram, Hampton Bays, Huntington, Medford, Moriches, Patchogue, Port Jefferson, Ronkonkoma, Riverhead, Sag Harbor, Shirley, West Babylon e Wheatley Heights.

Aqueles que reentraram clandestinamente nos Estados Unidos depois de terem sido removidos do país serão imediatamente deportados. Os outros indivíduos comparecerão à audiência perante um juiz de imigração.