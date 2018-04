Brasileiro é preso pela imigração ao sair do tribunal em MA

Gilmar da Silva foi informado para comparecer à Corte de Imigração acompanhado de um advogado

As políticas adotadas pela administração Trump com relação à imigração corre o risco de separar mais uma família de imigrantes. O pintor de paredes Gilmar da Silva, natural de Engenheiro Caldas (MG), foi detido semana passada por agentes do Departamento de Imigração (ICE) quando saía do prédio do tribunal em Massachusetts, após comparecer a uma audiência.

Silva entrou nos EUA pela fronteira com o México e, na ocasião, foi pego e solto pelas autoridades (catch and release). Como não retornou a Corte, foi emitida uma ordem de deportação em nome dele. Em 2012, ele foi preso pelo ICE devido à essa ordem e ficou 1 ano e 8 meses detido. Em decorrência da política Obama de priorizar a deportação de criminosos estrangeiros, depois de liberado, Gilmar foi informado a comparecer no escritório do ICE nas datas marcadas. Entretanto, na quarta-feira (11), ele foi à entrevista agendada em Burlington (MA) e no local os agentes colocaram um bracelete GPS nele e foi informado para retornar na sexta-feira (13) na companhia de um advogado. Quando os dois compareceram ao tribunal, agentes do ICE apresentaram ao brasileiro uma ordem de deportação, levando-o preso.

. Campanha beneficente:

Na sexta-feira (13), a internauta Cristina Lima, moradora em Hudson (MA), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/5eij5fk; cujo objetivo é angariar US$ 5 mil para pagar as despesas com fiança e advogado. Até a tarde de segunda-feira (16), haviam sido arrecadados US$ 1.315.

“Pedimos ajuda mais uma vez para essa família. O esposo já esteve preso 1 ano e 8 meses pela imigração em 2012. Saiu e, desde então, tem se apresentado ao ICE regularmente nas datas marcadas. Nesta quarta (11), foi à essa visita em Burlington e colocaram pulseira GPS nele e disseram para voltar (na) sexta-feira (13) com (um) advogado. Infelizmente, aconteceu o pior. Prenderam ele com uma carta de deportação e passaporte nas mãos dos agentes. Pedimos ajuda para custo com advogado para ver se há alguma possibilidade no caso dele. Gilmar da Silva é uma pessoa honesta e trabalhadora, muito querido entre os amigos. A esposa fica sozinha com uma filha de 12 anos e um bebe de 7 meses que também vão precisar da nossa ajuda! Desde já agradecemos! Deus vos abençoe”, postou Lima no GoFundMe.com.

Ao final do primeiro ano de mandato, o Presidente Donald Trump tem tentado cumprir suas principais promessas de campanha, entre elas: A construção de um muro ao longo de toda a fronteira com o México, com o país vizinho pagando a despesa, e a deportação de todos os cerca de 11 milhões de imigrantes indocumentados que vivem nos EUA. Assim que tomou posse, em janeiro de 2017, o novo presidente assinou um decreto de lei criminalizando o status migratório irregular no país, portanto, tornando “criminosos” todos os estrangeiros indocumentados.

A deportação de brasileiros aumentou 29% em 2017, separando famílias e gerando uma atmosfera de medo e incerteza com relação ao futuro. Muitos deles não possuíam antecedentes criminais e foram detidos em batidas ocorridas nos locais de trabalho, paradas no trânsito ou porque compareceram à audiências no tribunal, entre outras situações.