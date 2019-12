Brasileiro é preso pela imigração em Ohio

Wedson Souza foi detido pelas autoridades migratórias em Columbus (OH)

O imigrante Wedson Souza foi detido por agentes do Departamento de Imigração (ICE) e, em virtude disso, Kleber Vilanova Jr., amigo do brasileiro e morador em Columbus (OH), iniciou online a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajundando-wedson-souzahelping-wedson-souza. O objetivo é angariar US$ 5 mil para os custos na contratação de um advogado de imigração e pagamento de fiança. Até à tarde de terça-feira (17), haviam sido arrecadados US$ 785.

“Olá a todos! Venho aqui hoje para compartilhar com todos o que aconteceu com meu amigo Wedson e também pedir ajuda à comunidade. Como muitas pessoas ja sabem, Wedson é uma pessoa gentil querida por muitos e que ama muito seus filhos. Wedson é o tipo de pessoa que está sempre disposta a ajudar os outros. Wedson é conhecido como um sonhador. Ele tem grandes sonhos e sempre compartilhou com seus amigos que queria viver o ‘sonho americano’. Ele sonhava em poder cuidar de sua família no Brasil e colocar seus filhos na faculdade. Infelizmente, ele foi recentemente preso pelo ICE (Imigração) e agora está detido. (Para mais informacoes por favor entre em contato comigo diretamente).

Não é segredo que muitas (pessoas) apoiam e gostam muito do Wedson, seu caráter moral e seu futuro, e para aqueles que não conhecem muito bem Wedson, espero que depois de ler isso, sintam-se da mesma maneira. Wedson é uma pessoa incrível que não tem nenhum envolvimento com atos ilícitos. Venho aqui pedir sua contribuição e de toda a comunidade para ajudar nas despesas de tentar libertá-lo. A pedido de muitas pessoas, eu criei esse Go Fund Me para que todos possam ajudar e permanecer anônimos se preferirem assim. Quando forem fazer sua doação, selecione a opção ‘Anonymous’. Por favor, ajude nosso amigo Wedson. Ele não tem parentes no país e precisa de toda a ajuda que puder obter. O que aconteceu com ele é uma vergonha e uma injustica e pode acontecer com qualquer um da nossa comunidade. Quero agradecer antecipadamente por sua ajuda. Deus te abençoe”, postou Kleber no GoFundMe.com.