Brasileiro é preso pelo ICE em New Jersey

Gabe, morador em North Arlington (NJ), é pai de uma criança de 3 meses e foi detido pelas autoridades migratórias na terça-feira (26)

Na quarta-feira (27), Pamela Silva, moradora em North Arlington (NJ), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajuda-a-soltar-o-gabe-free-gabe, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil. O dinheiro arrecadado será usado para pagar advogado, fiança e custo do processo do esposo dela, Gabe, preso por agentes do Departamento de Imigração (ICE). Até a tarde de sexta-feira (29), havia sido doados US$ 1.230. O brasileiro foi detido pelas autoridades migratórias na terça-feira (26); as circunstâncias não foram divulgadas.

“Oi gente, para quem me conhece sabe que eu não gosto de pedir ajuda, mas agora venho pedir por necessidade. Infelizmente, ontem o meu marido Gabe foi pego pela Imigração. Estamos precisando de recursos, estou pedindo ajuda para pagar advogado, fiança e custo do processo. Nós temos um filho de 3 meses e não estou podendo trabalhar pelo fato de ele estar muito pequeno e eu estar amamentando. Para quem não conhece, o meu marido é um trabalhador honesto e o provedor da nossa casa. Ele é um ótimo marido e pai. Por favor, ajude a trazer meu marido de volta à nossa família, qualquer doação já ajuda. Sinceramente, Pam”, postou Silva no GoFundMe.com.

. Outro brasileiro detido pelo ICE:

Em outubro desse ano, o brasileiro Filipe Borges foi detido com um grupo de 18 pessoas durante uma batida realizada por agentes do Departamento de Imigração (ICE) em Nova York. Em decorrência disso, Tati Vitisic, amiga do brasileiro, iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/freefilipe, cujo objetivo é arrecadar US$ 10 mil que serão usados na contratação de um advogado de imigração que o defenda. Até a manhã de sexta-feira (29), haviam sido angariados US$ 2.643.

“Em outubro de 2019, Filipe Borges foi detido com um grupo de pessoas em uma batida do ICE, que aconteceu em Upstate, NY, EUA. O Filipe é um jovem brasileiro, educado e trabalhador. Ele é atleta, ativo, corajoso, descontraído, amigo e cheio de sonhos. Ele é uma pessoa livre e precisa de ajuda urgente para ser solto. Por favor, ajude esse cara especial a ser livre de novo! Os familiares e amigos agradecem sua colaboração”, postou Tati no GoFundMe.com.