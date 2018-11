Brasileiro é preso por agente da imigração na Louisiana

Na quinta-feira (1), um agente do Departamento de Imigração (ICE) prendeu num posto de gasolina na Louisiana o brasileiro Rafael (sobrenome não citado). Ele seguia para o trabalho e parou no local para abastecer a caminhonete quando foi abordado pelo agente, que pediu para ver os documentos de identificação dele. Além de Rafael, também foram detidos 2 trabalhadores que estavam com ele no veículo. Anteriormente, ele residia na Flórida, mas mudou-se para a Louisiana em busca de melhores oportunidades de emprego.

. Campanha beneficente:

Ainda na quinta-feira (1), a internauta Gabi Guedes Eugênio, moradora em Tampa (FL), irmã de Rafael, lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/ brasileiro-preso-pela- imigracao?fbclid= IwAR1MKbEB7aX9RS9pmD- ZRtBts227suz3KZq1BQGv2q4I- ucOy33Zf-R7ehY, cujo objetivo é angariar a quantia de US$ 3 mil para arcar os custos com a contratação de um advogado que defenda o brasileiro. Até a manhã de sexta-feira (2), haviam sido angariados US$ 455.

“Gente, esse é meu irmão, o Rafael. Pra quem não sabe; a minha filha se chama Rafaella por causa dele, somos muito unidos. Ele chegou aqui em outubro do ano passado. Como aqui estava fraco de trabalho, conseguimos um trabalho com um amigão nosso em Louisiana e então ele mudou pra lá. Hoje, como de costume, ele estava saindo pra trabalhar e parou no posto de gasolina pra abastecer a van. Quando foi pagar, um agente de imigração que estava em um carro sem identificação, fez a abordagem e pediu um ID. Ele apresentou a driver license (carteira de motorista) de Nevada e o passaporte dele. Porém, o agente checou e viu que ele era ilegal, então, levou ele e mais dois meninos que estavam na van (caminhonete) presos.

Preciso muito de ajuda pra custear advogado que vai negociar uma fiança pra ele. Meu irmão trabalha de segunda a segunda, ele não conhece ninguém aqui, só o chefe dele. Então, peço em meu nome, encarecidamente ajuda! Ele é muito importante pra mim, um excelente tio e meu melhor amigo. Como é a vida né, há um mês atrás eu estava pedindo ajuda pra um conhecido que estava preso e hoje estou pedindo pra meu irmão. Quem puder e quiser nos ajudar, segue abaixo o link do GoFundMe que criei pra ele. Para Zelle ou transferências (tenho Bank of América): 8139936522. Qualquer quantia ajuda $1, $2, qualquer coisa! Quem mora no Brasil e também quiser ajudar, nesse link vocês também conseguem doar! Muito obrigada!” Postou Gabi na página do GoFundMe.com.