Brasileiro é preso por dirigir embriagado pela 2ª vez em MA

Antônio R. de Oliveira é acusado de dirigir intoxicado em 2º grau, negligência e conduzir um veículo com a carteira suspensa (OUI)

Na noite de sexta-feira (27), policiais em Somerville (MA) prenderam Antônio Rodrigues de Oliveira, depois que a caminhonete dirigida por ele ziguezagueou diversas vezes na Broadway St. e quase atropelou um pedestre. O incidente ocorreu aproximadamente às 10:00 pm, na esquina da Medford St. e Broadway.

Segundo o policial Tim Van Nostrand, a caminhonete Ford de cor preta dirigida por Antônio cruzou várias vezes as pistas e quase chocou três vezes contra divisórias. Ele detalhou que o brasileiro cheirava a álcool e balbuciava as palavras; não conseguindo manter-se em pé. Além disso, no console do carro foram encontradas uma garrafa de cerveja Budweiser e uma lata de Steel Reserve. A garrafa ainda continha um pouco de cerveja e ambas estavam geladas ao toque. Oliveira disse ao agente que havia consumido somente duas latas de cerveja.

Os policiais Joseph Moreira e Kevin Goulart ajudaram na operação. Com a ajuda de Moreira, o motorista foi levado o interior de um caixa eletrônico, que estava bem iluminado e aquecido, onde foi ministrado o teste de sobriedade, o qual ele falhou em todas as etapas. O brasileiro foi algemado e levado à Delegacia de Somerville para ser autuado. No local, os policiais descobriram que ele não possuía carteira de motorista e que o documento anterior havia sido suspenso pela mesma razão e por se recusar a fazer o teste do bafômetro na ocasião. A investigação dos antecedentes criminais de Oliveira revelou que ele estava em liberdade condicional por dirigir intoxicado (DUI).

O brasileiro foi acusado de dirigir intoxicado um veículo em 2º grau, operação negligente de um veículo e conduzir um veículo com a carteira suspensa (OUI).

O policial Raul Gonçalves, do Departamento de Polícia de Everett, atuou como tradutor durante o interrogatório. Oliveira abriu mão de seus Direitos Miranda (de falar somente na presença de um advogado) e alegou que havia bebido uma garrafa de cerveja Corona na casa do patrão antes de dirigir.