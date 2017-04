Brasileiro é preso por porte ilegal de armas em MA

Os agentes confiscaram uma pistola descarregada e outra carregada calibre 0.45 mm

Na manhã de sexta-feira (7), agentes federais e policiais locais prenderam Acemar Damaceno, de 36 anos, morador em Weymouth (MA). No local, as autoridades 2 armas de fogo. Investigadores do Departamento de Segurança Nacional (DHS), Departamento de Controle do Álcool, Tabaco, Armas de Fogo & Explosivos e o Departamento de Polícia de Weymouth executaram um mandado de busca na 190 Middle St.; pouco antes das 7 horas da manhã. Membros do New England State Police Information Network ajudaram na investigação.

Aproximadamente, 10 agentes de segurança participaram da operação e vasculharam a casa de Damaceno, detalhou o Tenente John Perchard, do Departamento de Polícia de Weymouth.

O brasileiro foi preso pelos agentes do DHS.

A polícia confiscou uma pistola descarregada e outra carregada calibre 0.45 mm, encontradas no interior do imóvel. Uma das pistolas está registrada como roubada em Connecticut em 2011, detalhou Perchard.

O objetivo da batida foi confiscar as armas, mas o tenente não soube dizer o motivo da acusação judicial contra Acemar. Ele enfrenta a acusação de ser um estrangeiro portando armas, detalhou a polícia.

Quando perguntado se Damaceno tinha outras passagens pela polícia, o tenente respondeu que não.

O porta-voz do DHS enviou as perguntas feitas pela mídia à Promotoria pública Estadual.