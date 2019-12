Brasileiro é preso por roubo em filial do The Home Depot

Wagner Sozi e Siera Shelzi foram flagrados por um segurança tentando trocar os preços de mercadorias e escondendo-as numa lixeira

No sábado (14), um casal residente em Malden (MA) foi preso depois de tentar roubar mais de US$ 1.600 em mercadorias na filial do The Home Depot em Somerville (MA), informou a polícia local. Wagner Sozi, de 31 anos, e Siera Shelzi, de 26 anos, foram detidos depois que um segurança especializado os flagrou escondendo uma “grande quantidade” de mercadorias em uma lixeira, detalharam as autoridades.

O detetive relatou à polícia que viu primeiramente o casal tentando trocar o preço e de mercadorias e que eles escondiam itens em uma lixeira em outra ala, de acordo com o relatório da polícia (BO). Eles, então, pagaram 3 mercadorias e saíram da loja com a lixeira, deixando de pagar pelo restante dos itens, disse a polícia.

No escritório da loja, a polícia revistou Sozi e encontrou uma substância que se acredita ser heroína em um saquinho plástico, três carteiras de motorista e um passaporte brasileiro, detalhou o relatório da polícia. O brasileiro disse aos agentes que seu nome verdadeiro estava no passaporte.

A lista de mercadorias roubadas totalizou US$ 1.659,84, segundo a polícia. Wagner foi acusado de roubo totalizando mais de US$ 1.200, conspiração, posse de documento falsificado e posse de droga classe A (heroína). Já Shelzi foi acusada de roubo totalizando mais de US$ 1.200 e conspiração.