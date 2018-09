Brasileiro é vice-campeão do America’s Got Talent

O grupo austríaco Zurcaroh foi fundado por Peterson Cruz Hora, natural de Santos, no litoral paulista

Grupo Zurcaroh, criado pelo paulista Peterson Cruz Hora, ficou em 2º lugar na competição. O grande vencedor foi o mágico Shin Lin, de Boston (MA).

O grupo austríaco Zurcaroh, fundado pelo brasileiro Peterson Cruz Hora, de 37 anos, foi vice-campeão do America`s Got Talent. A final do concurso de talentos mais famoso dos Estados Unidos foi realizada na noite de terça-feira (19), no Dolby Theatre, em Los Angeles (CA). O campeão foi o mágico Shin Lim, que vive em Boston (MA). Ele levou para casa o prêmio de US$ 1 milhão além de um show em Las Vegas (NV).

Natural de Santos, litoral de São Paulo, o descendente de índio Peterson encontrou inúmeros desafios e barreiras que tentaram impedir seu sonho de viver da dança.

O primeiro obstáculo foi dentro da sua própria casa. O pai não gostava muito da ideia de o filho ser dançarino.

“Pra ele, eu tinha que trabalhar num escritório. E por muito tempo eu carreguei isso comigo e pensava em desistir da dança”, contou.

Mas não era só a dança que corria em sua veia. A paixão pela ginástica fez com que Peterson conquistasse, em 1999, o bicampeonato brasileiro na modalidade. Os bons resultados lhe renderam uma bolsa de estudo em um colégio particular do Guarujá, cidade onde ele cresceu. Mas após terminar o Ensino Médio (High School), se viu sem patrocínio para continuar no esporte. Abandonou a carreira esportiva e foi trabalhar com exportação.

Mas em 2002, o amor pela dança e pela ginástica falou mais alto. Ele se mudou para São Paulo para tentar a sorte.

Apesar de ter iniciado o Zurcaroh no Brasil, em 2007, a falta de incentivos e de estrutura o levaram à Europa, em 2009, onde conseguiu se destacar. Com apresentações em mais de 20 países, o Zurcaroh, hoje, é um dos principais grupos de dança europeu. Com sede na Áustria, a equipe é formada por atletas de diversos países. Além de Peterson, outros 4 brasileiros fazem parte do Zurcaroh, que também tem representantes da Áustria, Suíça e Alemanha.