Brasileiro é vítima de enfarto fulminante em Newark

José Carlos Caldas, de 55 anos, passou mal quando trafegava de carro pela Wilson Avenue, no bairro do Ironbound

Na tarde de segunda-feira (1), José Carlos Caldas, de 55 anos, natural de Governador Valadares (MG), sofreu um enfarto fulminante quando trafegava de carro na companhia de um de seus 2 filhos na Wilson Avenue, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ). Ele vivia nos EUA há 13 anos e era casado com Zulmira Caldas e pai de Vinícius Caldas, de 29 anos, e Thiago Caldas, de 19 anos. Ele era membro da Igreja Pentecostal Missionária, do Pastor Zeni Tinoco, também no Ironbound.

Na tarde de sábado (6), a equipe de reportagem do BV entrevistou, via telefone, Zulmira. Ela relatou que o marido trabalhava na construção civil e sofria de problemas cardíacos, sendo paciente do Overlook Hospital, em Summit (NJ). A viúva acrescentou que a médica que cuidava de José Carlos havia recomendado que ele se submetesse a uma cirurgia no coração, entretanto, ele evitava fazê-la.

“Eu penso que, talvez, ele tivesse medo, mas a médica indicou”, disse ela.

Zulmira detalhou que na segunda-feira (1) o marido chegou do trabalho, saiu de carro com um dos filhos e passou mal no interior do veículo na esquina da Gotthardt St. e Wilson Avenue, aproximadamente às 4 e meia da tarde. O serviço de emergência (911) foi acionado, mas os paramédicos não conseguiram reanimar o brasileiro. Ele foi levado de emergência ao Hospital Saint Michael, no centro de Newark, onde foi constatado o falecimento. A família autorizou a doação dos órgãos e recebeu um diploma de agradecimento do hospital.

“Como o problema dele era somente cardíaco. Os órgãos dele ajudarão a salvar muitas vidas. Ele era um homem bom, trabalhador e que amava os netos”, disse Zulmira.

. Campanha beneficente:

Ainda na segunda-feira (1), foi iniciada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/velorio-de-jose-carlos; cujo objetivo é angariar US$ 10 mil que serão utilizados no velório e cremação de José Carlos Caldas. Até a tarde de sábado (6), haviam sido arrecadados US$ 4.300. As cinzas serão enviadas aos familiares no Brasil.

“Meu nome é Zulmira Caldas, Venho pedir a ajuda da comunidade, pois acabo de perder meu esposo; Jose Carlos Caldas aos 55 anos de um infarto fulminante deixando 2 filhos e 3 netos! Peço ajuda para o enterro dele no que vocês sentirem tocados será de grande ajuda e Deus os recompensará!” Diz a postagem no GoFundMe.com.

“Primo do meu pai Toninho Caldas. Meu primo também. Sobrinho do meu avô Vininho. Me viu crescer. Era um cara legal. Deus o abençoe e a toda família. Vá em paz Zé Carlos!” Postou Rodrigo Antônio De Souza Caldas, na página da campanha.

“Sinto muito por você e sua família, eu estou mesma situação meu marido faleceu tem 3 semanas e me deixou com três crianças pequenas. Eu quero te dizer seja forte e agarre nos seus filhos porque eles são o que Deus usou para nos dar força e saiba que você não está sozinha”, postou Cleane Santos na página da campanha.

. Velório e cremação:

O funeral de José Carlos Caldas será realizado na segunda-feira (8), das 5:00 pm às 9:00 pm, na Las Rosas Bannworth Funeral Home, localizada na 1055 East Jersey Street, em Elizabeth (NJ), seguido da cremação. Ele deixa a esposa, 2 filhos e 3 netos, todos nos EUA, e uma irmã em Governador Valadares (MG) e outra em Belo Horizonte (MG). As cinzas serão enviadas aos familiares no Brasil. Ainda segundo parentes, o pai de Caldas também faleceu em virtude de problemas cardíacos.