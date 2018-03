Brasileiro está entre os foragidos mais procurados pelo FBI

Luís Ferreira fugiu dias antes de comparecer à penitenciária para cumprir a pena na Flórida

O ex-empresário Luís Ferreira, de 51 anos, que vivia na Flórida, está na lista dos foragidos mais procurados pelo Federal Bureau of Investigation (FBI). Ele foi condenado e está sendo procurado por fugir antes de cumprir a pena por conspirar para impedir o testemunho sobre o envolvimento dele num esquema de investimento que visava lesar os investidores.

Entre meados de 2008 até 2010, Luís foi um dos principais proprietários de 3 firmas de investimentos que operavam em Deerfield Beach (FL) e buscava investimentos em metais preciosos. Entretanto, os investidores não conseguiram liquidar as contas e os funcionários da companhia realizaram transações não autorizadas em benefício próprio. Ferreira estava em liberdade condicional devido à uma sentença federal anterior e escondeu o envolvimento dele nessas empresas para as autoridades. Em 10 de novembro de 2010, ele foi acusado de obstruir a justiça, falso testemunho e conspirar para obstruir a justiça, sendo preso em 7 de dezembro de 2010.

Em janeiro de 2011, Luís assumiu a culpa com relação à acusação de conspirar para impedir o testemunho. Em 18 de abril de 2011, ele foi sentenciado a 33 meses (2.7 anos) de prisão, seguidos de 3 anos de liberdade condicional. Ferreira foi liberado após ouvir a sentença e estava agendado para comparecer à penitenciária até 29 de agosto de 2011. Ele portava um monitor GPS e não podia sair de casa em horários determinados. Entretanto, em 19 de maio de 2011, ele não retornou à casa onde morava e, então, uma ordem federal de prisão foi emitida em nome dele no dia seguinte.

Em 29 de agosto de 2011, Ferreira não compareceu à penitenciária para iniciar o cumprimento da sentença. Ele foi acusado novamente em 1 de setembro de 2011 pelo Grande Juri Federal da Corte Distrital dos EUA, no Distrito Sul da Flórida, por não comparecer para cumprir a pena, ignorar as ordens judiciais e uma nova ordem federal de prisão foi emitida em nome dele.

Segundo as autoridades, o foragido utiliza vários nomes, entre eles: Lou Ferreira, Lou Almeida, Luís Carlos de Almeida, Luís C. de Almeida e Mike Todd. Conforme a descrição feita pelo FBI, ele tem cabelos e olhos castanhos, 6.1 pés de altura (1.85 m), pesa entre 185 libras (84 Kg) e 200 libras (91 Kg) e tem uma tatuagem no ombro esquerdo.

O FBI especula que Luís possa estar foragido no Brasil, possivelmente em São Paulo (SP) ou Rio de Janeiro (RJ), desde maio de 2011. Ele era proprietário e operava a companhia virtual Brazilian Hair Experts, LLC, assim como a L’amour, e é possível que ainda esteja envolvido com essa empresa.

Informações que levem ao paradeiro de Luís Ferreira podem ser enviadas a qualquer representação local do FBI, consulado e embaixada dos EUA ou denúncia anônima através do link: https://tips.fbi.gov/