Brasileiro está na lista de estrangeiros criminosos nos EUA

O relatório semanal do DHS foi exigido em um decreto de lei, assinado pelo Presidente Donald Trump em 25 de janeiro

O Departamento de Segurança Nacional (DHS) emitiu o primeiro relatório nacional de crimes cometidos e acusações contra imigrantes nos EUA; conforme mandado pelo presidente eleito Donald Trump. A lista, intitulada “US Immigration and Customs Enforcement Declained Detainer Outcome Report”, contém “exemplos” de pessoas que estão atualmente no país e que não foram deportadas pelas jurisdições, apesar de receberem pedidos de deportação pelo Departamento de Imigração (ICE).

O relatório inclui pessoas que foram acusadas, não condenadas, de crimes. Os crimes variam desde violência doméstica, agressão, posse de drogas e violações no trânsito. Os nomes dos estrangeiros não foram citados, somente os condados e estados, cidadania, histórico criminal e os dias que os pedidos de detenção foram feitos e negados.

. Brasileiro na lista:

Na primeira lista consta um brasileiro detido na Penitenciária do Condado de Williamson, Texas, acusado de abuso sexual (tocar inapropriadamente) contra um menor de idade. O caso ocorreu em maio do ano passado e foi destaque no BV; mas vale frisar que o réu foi acusado e ainda não condenado, portanto, sendo inocente até que seja provado judicialmente o contrário.

“Quando os órgãos de segurança falham em acatar os pedidos feitos pelas autoridades migratórias e liberam criminosos perigosos, isso prejudica a capacidade do ICE de manter a segurança pública e cumprir sua missão”, disse Thomas Homan, diretor interino do ICE.

“O nosso objetivo é criar relacionamentos cordiais e cooperativos com os nossos parceiros no cumprimento das leis. Nós continuaremos a colaborar com eles para ajudar e garantir que os estrangeiros ilegais que representam perigo às nossas comunidades não sejam liberados nas ruas para potencialmente causarem danos aos indivíduos que vivem em nossas comunidades”, acrescentou.

O relatório semanal foi exigido em um decreto de lei, assinado pelo presidente em 25 de janeiro, chamado “Aumentando a Segurança Pública no Interior dos Estados Unidos”. Ele exige que semanalmente o DHS divulgue “uma lista ampla das ações criminosas cometidas por estrangeiros em qualquer jurisdição que ignorar ou falhar em acatar os pedidos de detenção por tempo extra de tais estrangeiros”.