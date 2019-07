Brasileiro faz campanha para conterrâneo com câncer na garganta

Marcos Lima, morador em Dallas (TX), foi diagnosticado com a doença após sentir dores nas amígdalas

Em maio, Marcos Lima, casado e pai de 4 filhos, morador em Dallas (TX), foi diagnosticado com câncer na garganta, após reclamar de dor nas amígdalas. Em decorrência disso, ele está impossibilitado de trabalhar enquanto se submete ao tratamento contra a doença.

No sábado (13), o amigo e internauta Adenilto Simões iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/8fer3t-lima-family?utm_source=customer&utm_medium=copy_link&utm_campaign=p_cp+share-sheet&fbclid=IwAR3ypRlCMJ-6XlxeSNV2ipEs-rVx3a0DX5VjnfZ9tZKlMhwFISyOeagE9Z8; cujo objetivo é angariar US$ 5 mil para ajudar a família. Até a tarde de sexta-feira (19) haviam sido arrecadados US$ 3.140.

“Marcos Lima, pai de 4, foi diagnosticado com câncer de garganta em maio de 2019, após um exame de rotina devido à dor nas amígdalas. Desde maio, Marcos não tem capacidade de falar e a esposa dele, que trabalhava esporadicamente antes, agora tem sustentado a casa. Pagar o aluguel, pôr comida na mesa e necessidades básicas tem sido sacrifícios. Agora, o ar-condicionado quebrou; o que tornou a recuperação dele ainda mais difícil. A nossa igreja tem ajudado, mas trata-se de uma congregação pequena. Por favor, ajude da melhor forma que você puder”, postou Simões no GoFundMe.com.

Ainda na página do GoFundMe.com, vários internautas postaram mensagens de apoio à família brasileira.

“Marcos forca meu amigo, Deus abençoe toda a sua família. Se precisar, estamos aqui pode nos ligar um abraço”, postou Hugo Niva.

“Deus abençoe grandemente todos que estão doando. Vamos ajudar , por favor”, postou Fátima Simões. .

“Força e Fé! Que Deus os abençoe!” Postou John Souza.

“Eles são amigos!” Postou Douglas Graepp.

“Obrigado pelas doações… Passem adiante para mais gente ver, por favor…”, postou Fábio Simões.

“Boa recuperação”, postou Pablo Leite.