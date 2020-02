Brasileiro faz campanha para o pai com leucemia na Flórida

Em dezembro de 2019, Davi da Silva sofreu um mal súbito em Orlando (FL) e ficou hospitalizado durante quase 10 dias

Em 20 de janeiro, Marcus Cloches da Silva, morador em Orlando (FL), iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/leukemia-treatment-our-dad?; cujo objetivo é angariar US$ 20 mil. Esse dinheiro será utilizado para pagar as despesas hospitalares de Davi da Silva, que há 2 anos foi diagnosticado com leucemia no Brasil, entretanto, a doença se agravou quando visitava os filhos recentemente na Flórida. Até à tarde de terça-feira (11), havia sido arrecadados US$ 3.859.

“Senhor Davi, pai de 5 filhos, homem honrado e honesto. Incrível pai, amigo e ser humano foi diagnosticado com leucemia, há cerca de 2 anos no Brasil. A doença estava em estágio equilibrado até alguns meses atrás. Nosso pai teve um mal súbito em dezembro de 2019, na cidade de Orlando (FL), (quando) caiu desmaiado e ficou hospitalizado por quase 10 dias. Foi então que os médicos se deram conta que o nível da leucemia dele estava alarmante, já em estágio crônico. A médica que o tratou indicou quimioterapia imediata para que o nível da leucemia não aumente ainda mais.

Nosso pai está nos EUA em visita aos filhos e agora se encontra em uma situação que necessita tratamento imediato nos EUA. O tratamento para os próximos 6 meses poderá custar mais de US$ 50 mil e, infelizmente, não temos condições (financeiras) de arcar com tal valor. Encarecidamente, pedimos, a quem tocar no coração que nos ajude com qualquer quantia e também na divulgação desse Link. Que Deus abençoe e recompense a vocês abundantemente”, postou Marcus no GoFundMe.com.

Ainda no site, vários internautas postaram mensagem de carinho e encorajamento:

“Vai dar tudo certo. Deus no comando”, postou Clayton Chaves.

“Deus na frente de tudo”, postou Jader Jaque.

“Vai dar tudo certo meu amigo!” Postou Guilherme Corradi.