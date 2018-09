Brasileiro finge ser policial para conseguir visto dos EUA

O funcionário da Embaixada em Brasília (DF) desconfiou da legitimidade do documento e acionou a polícia local

Na quarta-feira (12), Deyvid Charles Magalhães Costa, de 35 anos, foi preso quando tentava conseguir vistos de turista para ele, a esposa e os 2 filhos na Embaixada dos EUA em Brasília (DF). Ele apresentou uma carteira de identificação da Polícia Civil durante a entrevista presencial, o funcionário da Embaixada desconfiou da legitimidade do documento e acionou a polícia local. Deyvid foi detido quando saía do prédio. Ele está preso na Penitenciária da 1ª Delegacia de Polícia, localizada na Asa Sul, no Distrito Federal.

Durante interrogatório, Costa teria confessado que a carteira era falsa e alegou que era ameaçado de morte, portanto, “precisava sair do país”. As autoridades detalharam que ele trabalhava como motorista de transporte privado por aplicativo, na cidade de Trindade (GO). A polícia acrescentou que o brasileiro possuía antecedentes criminais por tráfico. A mulher e os dois filhos foram liberados.