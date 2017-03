Brasileiro foragido nos EUA é preso no Panamá

Douglas Pereira Lemes era procurado por agressão com o uso de arma e tentativa de homicídio

Na noite de terça-feira (28), Douglas Pereira Lemes, de 26 anos, natural de Mantenópolis (MG), procurado por agressão com o uso de arma e tentativa de homicídio, foi entregue às autoridades norte-americanas depois de sua prisão no Panamá. Agentes da Força Tarefa de Combate a Crimes Violentos do FBI acompanharam o brasileiro do Panamá até o Aeroporto Internacional de Logan, Massachusetts, num voo marcado para chegar aos EUA na terça-feira.

Um mandado de prisão foi emitido pela Corte Distrital de Chelsea em nome de Douglas, após ele não ter comparecido à audiência preliminar em 29 de fevereiro de 2016. Na ocasião, ele enfrentava duas acusações de agressão com a intenção de homicídio. As acusações são resultantes de um incidente ocorrido em 24 de junho de 2008, em Revere (MA), onde Lemes teria atacado o rapaz com quem compartilhava o apartamento usando um martelo e uma faca de churrasco. Ele teria golpeado a vítima na cabeça diversas vezes e a esfaqueado, também várias vezes, nas costas.

Lemes teve que entregar seu passaporte às autoridades, entretanto, poucos dias depois de fazê-lo, embarcou em um voo no Aeroporto Internacional John F. Kennedy, em Nova York, com destino ao Rio de Janeiro.

Em 18 de março de 2016, a Corte Distrital Federal em Massachusetts emitiu uma ordem de prisão em nome de Douglas em decorrência da acusação de voo ilegal para não ser preso; a qual pode resultar na pena máxima de 5 anos de detenção.

Lemes imigrou para os Estados Unidos aos 15 anos e fixou residência em Revere (MA). Antes de fugir para o Brasil, ele morava em Somerville (MA) e tinha iniciado o processo de legalização do status migratório. Os investigadores obtiveram a informação que ele estava vivendo em Mantenópolis. A informação foi confirmada pela filial do FBI em Brasília-DF.

Em 22 de fevereiro desse ano, Douglas foi detido no Panamá e mantido sob custódia pelas autoridades locais através de um mandado de prisão emitido pelo Departamento de Justiça com o objetivo de extraditá-lo de volta a Massachusetts.

“O retorno do Sr. Lemes aos Estados Unidos envia uma mensagem clara aos foragidos: Não importa em que lugar do mundo você tenta se esconder, nós iremos encontra-lo e o trazer de volta para que enfrente a justiça”, disse Harold H. Shaw, agente especial do FBI em Boston (MA). “Esse é um grande exemplo de como nações e agências de governos diferentes puderam trabalhar juntas para garantir que ele responda pelos crimes de que é acusado de ter cometido”.

“Os procuradores de (Condado de) Suffolk trabalharão com todos os nossos parceiros na proteção de vítimas, apoio às testemunhas e fazer com que agressores violentos sejam responsabilizados. A investigação realizada pela Polícia de Revere e o excelente trabalho do FBI em retornar o réu ao Condado de Suffolk são exemplos de abordagens colaborativas. Nós somos gratos a eles pelos esforços durante o ano passado”, disse Daniel F. Conley, promotor distrital do Condado de Suffolk.

Após o retorno em Massachusetts, Lemes foi transferido à custódia do Departamento de Polícia de Revere e seria julgado pela Promotoria Pública Distrital do Condado de Suffolk.