Brasileiro ganha Emmy por reportagem sobre NE Patriots

O curitibano Jairo Lemes recebeu o 42nd Boston/New England Regional Emmy Awards – Outstanding Sport Series

Natural de Curitiba (PR), Jairo Lemes imigrou aos EUA com a família dele em 1999 e sua trajetória profissional foi reconhecida no sábado (15). Durante a cerimônia que aconteceu no Boston Marriott Copley Place, ele foi agraciado com o 42nd Boston/New England Regional Emmy Awards – Outstanding Sport Series. As informações são do jornalista e blogger Jehozadak Pereira (MundoYes.com).

A reportagem que deu o prêmio a Jairo foi a série ‘Chris Crossing Pats Nation’, do repórter e metereologista Christopher Gloninger, também premiado, foi produzida para o canal de TV local NBC 10 Boston, durante o campeonato Super Bowl 2018.

“Fomos dirigindo uma caminhonete da televisão desde Boston até Minneapolis, fazendo paradas em cidades que tinham algo relacionado com o New England Patriots. Paramos em Buffalo, Estado de New York, entrevistamos os treinadores do high school do Rob Gronkowski, e visitamos Niagara Falls. Depois fomos a Pittsburgh, na Pensilvânia, e entrevistamos Scott Fahlman que foi o criador de um emoticon, que estudou no Massachusetts Institute of Techonolgy (MIT) e é fã do Patriots”, relatou Lemes.

“Também visitamos uma área da cidade chamada de Steelers Country onde todos realmente odeiam o Patriots. Depois fomos a Canton, Estado de Ohio e fizemos matérias no NFL Hall of Fame. Fomos a Milwaukee e Green, Estado do Wisconsin onde visitamos o Lambeau Field onde estão alguns troféus Vince Lombardi da NFL. Também fomos a Oshkosh, também em Wisconsin e dirigimos a caminhonete em um lago congelado. No último dia, chegamos na área de Saint Paul e Minneapolis, estado do Minnesota, e fizemos algumas matérias sobre a temperatura local e outras curiosidades. Foram mais de 1.300 milhas e cinco cidades, em sete dias. Fizemos doze reportagens e 40 links ao vivo, trabalhando uma média de 19 horas por dia”, acrescentou.

Jairo Lemes trabalha como “News Photographer” (Fotógrafo de notícias) e “live truck operator” (Operador de caminhonete/viatura) para a emissora local da NBC, NBC 10 Boston e também a NECN (New England Cable News), grupo da qual faz parte a Telemundo Nueva Inglaterra.

“Trabalho em jornalismo na televisão desde 2010. Comecei a trabalhar com vídeo desde 2001 como voluntário na Assembleia de Deus em Somerville, e comecei a filmar casamentos e eventos em 2007”, sobre a sua carreira.

“Foi muito emocionante receber esse prêmio, pois foram muitos anos de esforço e estudos. E também por ser um prêmio muito disputado entre os seis estados de New England”, comemorou Jairo.

Como cinegrafista, ele já cobriu eventos trágicos, como tiroteios em Orlando (FL) e Dallas (TX), as convenções democrata e republicana na campanha presidencial em 2016 e na posse do Presidente Donald Trump, além de diversas coberturas na Casa Branca, no Capitólio, nas Nações Unidas (ONU), e eventos esportivos como Super Bowl de 2018 e 2019, World Series de beisebol de 2019 e a Stanley Cup.

Emocionado com o importante prêmio que recebeu, Jairo Lemes faz questão de se lembrar da sua família. “Quero agradecer a Mariana, minha esposa e os meus pais, os pastores Rui e Loide Lemes, por tudo o que fizeram por mim”, concluiu.