Brasileiro ganha US$ 1 milhão em raspadinha

Na véspera de ano novo, Cleidiomar R. da Silva, morador em Lexington (MA), ganhou US$ 1 milhão na Loteria do Estado de Massachusetts. O bilhete premiado foi o da raspadinha “The Fastest Road to 1$ Million” (A estrada mais rápida para 1 milhão, em tradução livre). O brasileiro é o 36º vencedor do jogo. Ele escolheu receber a quantia única de US$ 650 mil.

Silva disse que planeja utilizar o dinheiro comprando uma casa e investindo na poupança para que os filhos cursem a universidade.

O bilhete premiado foi comprado na Lexington Shell, na 915 Waltham St., em Lexington. A loja receberá US$ 10 mil de incentivo pela venda do bilhete.

Ainda existem 86 bilhetes adicionais com prémios de US$ 1 milhão ainda no “The Fastest Road to $1 milhão” da raspadinha de US$ 30.