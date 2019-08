Brasileiro inaugurará pastelaria típica no Ironbound

A Di Costa a Costa – Vando Pastel ficará localizada na Wilson Avenue, em Newark (NJ)

No sábado (10), Vanderlei Costa, conhecido popularmente como “Vando”, natural de Guarulhos (SP), inaugurará na 109 Wilson Avenue, no coração do bairro do Ironbound, em Newark (NJ), a pastelaria Di Costa a Costa – Vando Pastel. O estabelecimento é um sonho antigo do brasileiro, residente em Elizabeth (NJ), que imigrou ao EUA em 1982 e especializou-se, inicialmente, na lanternagem de automóveis.

Durante entrevista à equipe de reportagem do BV, Vando relatou que, ainda em São Paulo, trabalhava como auxiliar de mecânico de automóveis, quando um irmão dele que já vivia nos EUA há 12 anos o convidou. Logo que chegou, Costa especializou-se em lanternagem e trabalhou em 5 oficinas, até abrir o próprio negócio em 1999. Como a ex-esposa era funcionária da United Airlines, ele tinha desconto especial nas passagens aéreas, portanto, viajava ao Brasil com frequência.

Nessas viagens, Vando costumava passar pela feira livre em Guarulhos e saborear pastel e caldo de cana na barraca do Paulinho & Cia do Pastel. O hábito virou tradição e, após iniciar amizade com o comerciante, passou a trazer massa pronta de pastel, a princípio, para consumo próprio nos EUA. Há aproximadamente 13 anos Costa frequenta a Igreja Católica Epifania, no bairro do Ironbound, e, de vez em quando, fritava alguns pastéis nos encontros na paróquia. Entretanto, durante as festas setembrinas, o Padre Ézio sugeriu a Costa que ele vendesse os pastéis no evento e, para a surpresa dele, foram vendidos 600 pastéis no primeiro dia. A segunda experiência positiva ocorreu na realização do Rodeio em Newark 2019, onde os participantes esperaram até 50 minutos na fila para saborear os pastéis e caldo de cana preparados pela equipe de eventos de Vando. O tipo de massa utilizada nos pastéis foi desenvolvido por ele.

Durante o Rodeio, vários clientes que aguardavam na fila perguntaram a Costa onde ficava a pastelaria dele. Entusiasmado com os resultados, ele resolveu repetir a dose durante as celebrações no Dia de Portugal 2019, ocorrido em junho. Na ocasião, ele alugou o espaço de um restaurante que havia fechado na 109 Wilson Avenue para guardar o equipamento utilizado na barraca dele durante os dias de festa. Novamente, os clientes perguntaram-lhe onde ficava a pastelaria dele. Em decorrência disso, ele decidiu comprar o ponto onde estava o restaurante e abrir a Di Costa a Costa – Vando Pastel.

Em maio desse ano, Vando contatou Cleber Sachetto, da companhia Prime Distribution, com sede em São Paulo, escritórios em Pompano Beach (FL) e Boston (MA). A empresa exporta massa de pastel para inúmeros estabelecimentos comerciais nos EUA. A massa utilizada por Costa é produzida com exclusividade, diferente da massa comercializada em geral.

Vando adiantou que o cardápio da pastelaria Di Costa a Costa – Vando Pastel constará de 6 variedade de pastéis, caldo de cana, coxinha, quibe e bolinho de carne, ou seja, guloseimas típicas encontradas nas feiras livres brasileiras.