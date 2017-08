Brasileiro internado com problemas cardíacos pede ajuda em Nova York

Mane Souza pediu o apoio da comunidade durante o período de convalescência

Após sofrer falência renal no estágio 5 e ser submetido à duas cirurgias cardíacas de peito aberto, Mane Souza, residente na cidade de White Plains (NY), pediu a ajuda da comunidade durante o período de convalescência. Na quinta-feira (13), foi criada no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/kidney-stage-5-heart-failure, cujo objetivo é angariar US$ 25 mil. Até a tarde de segunda-feira (31) haviam sido arrecadados US$ 170.

“Falência renal em estágio 5, duas cirurgias cardíacas, sem mencionar o stress mental decorrente de todos esses problemas, eu preciso de todas as formas de ajuda espiritual, física, monetária para o meu aluguel, alimentação e necessidades diárias. Caso o seu coração seja tocado, por favor, se você puder ajudar, qualquer coisa mesmo ajuda, não importando o tamanho. Muito obrigado e que lhe abençoe”, foi postado no GoFundMe.com.

. Outro brasileiro no GoFundMe.com:

Vários outros brasileiros que enfrentam problemas de saúde também recorreram ao GoFundMe.com em busca de doações. Recentemente, amigos e familiares de Luciney Carvalho, de 53 anos, natural de Vitória (ES), lançaram a campanha beneficente: https://www.youcaring.com/lucineycarvalho-889999, cujo objetivo é angariar US$ 8 mil. Até à tarde de terça-feira (1), haviam sido arrecadados US$ 1.940. Luciney é filho de Yolanda Costa Carvalho e do finado Paulo de Carvalho.

Após imigrar para os EUA há cerca de 20 anos, Luciney, a ex-esposa, Soane Campos Carvalho, e os filhos Wyland Tyler, de 17 anos, Travis Tyler, de 14 anos, e Darrick Tyler, de 8 anos, retornaram ao Brasil para investirem em uma pousada no litoral capixaba. A crise financeira crônica no Brasil fez com que ele vendesse a pousada no Brasil e retornasse aos EUA em 2016 e fixasse residência em Framingham (MA). Entretanto, 2 meses depois de chegar ao país ele adoeceu e os médicos não conseguiam descobrir a causa. Em novembro do mesmo ano, Carvalho foi internado no hospital, onde recebeu os transplantes de fígado e rins, até ser liberado em junho de 2017 e diagnosticado com a condição rara chamada “Mastocytosis”. A doença é caracterizada pela acumulação anormal de células “mast” na pele, medula, fígado, baço, trato gastrointestinal e nódulos linfáticos. A “Mastocytosis” sistêmica pode se tornar cancerosa. O risco de se transformar em câncer é de 7% quando a doença aparece na infância e 30% na fase adulta. Quando afeta o sangue pode provocar leucemia, mas também pode se transformar em células sarcoma e atacar os tecidos macios do corpo. Por ser rara, ainda não existe remédio ou cura para a doença.