Brasileiro lança exposição “Aimless Geometry” na FL

O evento faz parte do “A Journey Through Brazilian Experiences”, temporada cultural do Consulado-Geral do Brasil em Miami

A exposição de arte contemporânea brasileira “Aimless Geometry” (Geometria sem Rumo), de Marcos Coelho Benjamim, permanece em exibição até o dia 23 de fevereiro na unidade Miami da Galeria Murilo Castro (15407 West Dixie Hwy, North Miami Beach – FL, 33162, telefone 305 705 3323).

A exposição integra a Edição 2019 da “A Journey Through Brazilian Experiences”, temporada cultural do Consulado-Geral do Brasil em Miami, que tem por objetivo mostrar a influência brasileira na Flórida, ao integrar eventos nas seguintes áreas: artes, arquitetura, negócios, cinema, dança, educação, moda, gastronomia, história, literatura, música, esportes, fotografia, teatro e turismo.

O Consulado-Geral do Brasil em Miami informa que estará aberto, de 10 de janeiro a 3 de fevereiro de 2019, o período de inscrições de projetos culturais que poderão ser selecionados para integrar o calendário da edição de 2019 da temporada cultural do Consulado-Geral: “A Journey Through Brazilian Experiences”. Cada projeto escolhido será divulgado por meio das ferramentas de marketing e mídias sociais do Consulado-Geral e poderá, sempre em respeito às regras vigentes, utilizar os logotipos do Consulado-Geral e da própria “Journey 2019” em seu material de divulgação. Cabe ressaltar que o Consulado-Geral não dará apoio financeiro de nenhum tipo. As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por

meio do preenchimento do formulário: https://sistemas.mre.gov.br/kitweb/datafiles/Miami/pt-br/file/Formul%C3%A1rio%20Apresenta%C3%A7%C3%A3o%20Projetos%20(1).pdf. O formulário preenchido deverá ser enviado para o e-mail [email protected]. Para confirmar que seu formulário foi encaminhado com êxito ou entre em contato novamente pelo mesmo e-mail a partir do dia 6 de fevereiro.