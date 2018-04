Brasileiro lançará “Enciclopédia da Corrupção no Mundo” em NY

A obra aborda fundamentos éticos e legais sobre um dos temas que tem sido o mais controverso no cenário de discussões atuais

No próximo 24 de abril, às 6 horas da tarde, o Procurador Federal de Justiça e professor universitário, Judivan J. Vieira, estará lançando a “Encyclopedia Corruption in the World”, no salão nobre da Sinagoga Beit Simchat Torah, na 130 West 30th St., em Manhattan (NY). O projeto gerenciado pela ARKE – Art Representation & Projects, através de seu criador João Brandao Jr., vem sendo desenvolvido desde 2016, quando foi ponderada a tradução e publicação nos EUA, através da busca de uma editora que valorizasse tal tema.

O conteúdo original da tradução foi um grande desafio, sendo filtrado inúmeras vezes, a fim de que se tivesse um material final digno de ser apresentado à maior comunidade critica do mundo. A primeira editora contatada, no entanto, não conseguiu cumprir com sua condição contratual, sendo o projeto direcionado a Author’s House, a maior publicadora nos EUA, responsável pelo sucesso de autores como Dr. Nicole Audet, poeta, critico e escritor Andrew Glascoe, entre outros nomes da nossa nova geração de escritores best sellers no país. Este será o primeiro projeto da editora com um autor brasileiro, abordando fundamentos éticos e legais sobre um dos temas que tem sido o mais controverso no cenário de discussões atuais.

Apos três investidas na busca da tradução perfeita, o projeto caiu nas mãos de dois nomes singulares de nossa educação de alta qualidade: a brasileira Ana Patrícia Castro e a portuguesa Catarina Hook, ambas com vasto conhecimento das terminologias aplicadas em cada peça do conteúdo a ser desenvolvido. Em fase final de acabamento, a “Encyclopedia Corruption in the World”, já publicada em português em 2014, pela Editora Thesaurus, tem por expectativa representar a boa exposição intelectual brasileira através da abordagem “cirúrgica” de seu autor, bem como fundamentar discussões de cunho universais, colocando o Brasil em um lugar de destaque no cenário da literatura não casuística sobre o controverso tema. O professor universitário e jurista Judivan Vieira, natural de Brasília (DF), completa em 2018 seus 20 anos como escritor, tendo recentemente lançado três livros de diferentes estilos pela Editora Chiado, de Portugal.