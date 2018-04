Brasileiro liberado na última hora ainda pode ser deportado

Elvécio Viana foi liberado poucas horas antes de ter que estar no aeroporto em NH

No início de abril, o mineiro Elvécio Viana, de 65 anos, foi liberado poucas horas antes de ser embarcado num voo de volta ao Brasil. Essa seria a última etapa do processo de deportação que pesava contra ele e que foi suspensa graças à moção apresentada pelo advogado dele, Robert McDaniel. Entretanto, o advogado acrescentou que seu cliente ainda pode ser deportado, caso a moção seja negada por um juiz de imigração.

. Entenda o caso:

Um brasileiro indocumentado que reside nos Estados Unidos há 27 anos conseguiu uma ordem temporária de permanência junto à Corte Federal horas antes de embarcar no voo. A Corte de Apelações do 1º Circuito em Boston, Massachusetts, determinou que precisa de mais tempo para rever o caso de Elvécio Viana, de 65 anos, natural do município de Divino das Laranjeiras (MG), residente em Nashua (NH).

Os advogados que defendem Viana detalharam que ele entrou nos EUA há 27 anos com um visto de turista. Recentemente, ele aplicou para a residência legal permanente. Entretanto, em 5 de março, ele foi contatado pelo Departamento de Imigração (ICE) e detido. Elvécio foi instruído a comprar uma passagem aérea somente de ida e sair do país em 29 dias.

Viana acionou judicialmente a ordem de deportação e o Departamento de Justiça (DOJ) rejeitou a apelação. Na segunda-feira (2), um juiz federal desconsiderou a decisão do DOJ e, então, o advogado dele apelou rapidamente. A ordem temporária de permanência foi concedida na terça-feira (3), ou seja, 14 horas antes de o brasileiro ter que estar no aeroporto.