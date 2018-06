Brasileiro luta contra a deportação em New Jersey

Marcelo de Castro recebeu ordem do ICE para deixar os EUA até 23 de julho

Como inúmeros brasileiros que deixaram o país em busca de um futuro melhor, em meados de 2004, Marcelo de Castro, de 39 anos, natural de São Paulo, tentou entrar clandestinamente no Texas escondido no interior de um caminhão. Entretanto, patrulheiros desconfiaram da carga e vasculharam o veículo, prendendo Marcelo e outros ocupantes. Após ser autuado pelas autoridades americanas e ficar 2 meses detido, ele foi deportado em 3 de agosto. Determinado a entrar nos EUA, em novembro do mesmo ano, ele tentou a mesma travessia arriscada; desta vez com sucesso.

Uma vez no país, Castro mudou-se para o sul de New Jersey, onde se especializou na construção civil, casou-se e teve 4 filhos. Entretanto, em 29 de setembro de 2012, uma discussão com a esposa grávida de 7 meses mudaria radicalmente a vida do brasileiro. Durante o incidente, na frente dos filhos, ela teria contatado a polícia. Marcelo foi levado à delegacia sob a suspeita de violência doméstica e, uma vez no local, os policiais descobriram que ele era indocumentado e, então, acionaram as autoridades migratórias.

Os agentes do Departamento de Imigração (ICE) transferiram Castro para o Centro de Detenções na cidade de Elisabeth, onde ele ficou detido durante 2 meses. Posteriormente, ele foi levado para a Penitenciária do Condado de Essex, na Doremus Avenue, em Newark, onde ficou preso durante 2 anos, sendo liberado em 26 de novembro de 2014. Durante esse tempo, Marcelo não acompanhou o nascimento da filha, que inicialmente não o reconheceu quando ele saiu da prisão.

Na ocasião, ele foi beneficiado pelo programa “Deferred Action for the Parents of Americans and Lawful Permanent Residents” (DAPA), durante a administração do Presidente Barack Obama, pois não tinha antecedentes criminais e era pai de cidadãos americanos, portanto, não sendo considerado prioridade para deportação. Posteriormente, o programa teve sua implantação barrada por ordem judicial federal e nunca entrou em vigor. A partir daí, ele tinha que se apresentar regularmente a um escritório do ICE, no sul de New Jersey. Entretanto, em 2017, logo após tomar posse, o Presidente Donald Trump assinou um decreto criminalizando todos os imigrantes indocumentados nos EUA e a situação de estrangeiros como Castro mudou radicalmente. Na última visita ao escritório do ICE, os agentes federais colocaram um monitor GPS em um dos tornozelos dele e o informaram que ele deveria comprar uma passagem aérea de volta ao Brasil e teria até 23 de julho para sair dos EUA.

Marcelo vive há 14 anos nos EUA, os filhos dele, todos eles cidadãos americanos natos, têm 13, 11, 6 e 3 anos de idade e a companhia de construção em que trabalha é representada pelo sindicato Union Local 254. Segundo Castro, na ocasião em que foi detido ainda não tinha completado 10 anos em que vivia no país, portanto, não qualificando para o recurso da lei chamado “Waiver”, que impede o processo de deportação. Para qualificar, o estrangeiro tem que viver pelo menos há 10 anos nos EUA, não possuir antecedentes criminais e provar a um juiz federal de imigração que, caso seja deportado, os cidadãos americanos dependentes dele seriam prejudicados gravemente.

Durante a administração atual, inúmeros imigrantes, residentes legais permanentes (portadores do green card) ou não, foram postos em processo de deportação, alguns deles por burlarem as leis migratórias e outros por terem sido condenados por delitos no passado. Recentemente, um imigrante natural da Albânia, que trabalhava num restaurante em Long Island (NY) durante 24 anos, casado com uma cidadã americana, pai de 2 filhas nascidas nos EUA, proprietário da casa onde morava e não possuía antecedentes criminais foi deportado. Em abril, ele foi preso por agentes do ICE, ficou preso por 2 dias numa penitenciária e foi posto a bordo de um avião rumo ao seu país de origem.

Sokol Vokshi, de 47 anos, relatou que não pôde sequer telefonar para a esposa ou as duas filhas na cidade de Elmont (NY). Ele imigrou para Nova York em 1993 e, na ocasião, aplicou para asilo político, recebendo a permissão de trabalho e um número do Seguro Social. Em 1997, a aplicação foi negada e ele recebeu uma ordem para sair do país, entretanto, vinha apelando a decisão desde então. “Eu nem percebi o que me atingiu”, relatou Vokshi, agora na cidade de Durrës, Albânia. “Eu não reconheço esse lugar. Eu vou a restaurantes e bares, mas eles não me empregam. Eles pensam que eu estou velho”.