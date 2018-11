Brasileiro luta contra a Esclerose Múltipla na Flórida

Nathaniel Nogueira está com a capacidade locomotora comprometida, portanto, não possui condições físicas de trabalhar

Há mais de uma década, Nathaniel Nogueira, natural de Niterói (RJ), morador em Orlando (FL), sofre de Esclerose Múltipla, uma síndrome debilitante que, aos poucos, compromete a capacidade locomotora do portador. Ele é casado com Daniela Jacobina e o casal enfrenta dificuldades financeiras para se manter, pois, devido a doença, “Nathan”, como é conhecido na comunidade brasileira local, não possui condições físicas de trabalhar. Eles mudaram-se para os EUA em 2017 através do visto de estudante.

A Esclerose Múltipla é uma doença autoimune que afeta o cérebro, nervos ópticos e a medula espinhal (sistema nervoso central). Isso acontece porque o sistema imunológico do corpo confunde células saudáveis com “intrusas”, e as ataca provocando lesões. O sistema imune do paciente corrói a bainha protetora que cobre os nervos, conhecida como mielina. Os danos à mielina causam interferência na comunicação entre o cérebro, medula espinhal e outras áreas do sistema nervoso central. Esta condição pode resultar na deterioração dos próprios nervos, em um processo potencialmente irreversível. Ao longo do tempo, a degeneração da mielina provocada pela doença vai causando lesões no cérebro, que podem levar à atrofia ou perda de massa cerebral. Em geral, pacientes com esclerose múltipla apresentam perda de volume cerebral até cinco vezes mais rápida do que o normal.

A esclerose múltipla atinge cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo. A doença não tem cura, mas os tratamentos podem ajudar a controlar os sintomas e reduzir a progressão da doença.

No domingo (11), a internauta Juliana Badaró compartilhou no Facebook a seguinte mensagem: “Hoje, venho pedir uma ajuda diferente. Na verdade, um socorro para este casal. Como já contei a Dani Jacobina, esposa do Nathan, é a única provedora do lar. O Nathan não tem condições de trabalhar e nem de cuidar dele próprio, devido sua doença estar só se agravando. Mesmo assim, a Dani sem condições nenhuma, saía para trabalhar cedo e voltava tarde deixando o Nathan sozinho em casa sentado no sofá com tudo ao lado dele. Mas semana passada, após a necessidade dele aumentar, a Dani precisou sair do trabalho para socorrê-lo e acabou perdendo seu trabalho. Gente, a Dani precisa de um trabalho que ela possa trabalhar de casa ou de um cuidador para o Nathan (voluntário) enquanto ela trabalha. O Nathan não pode ficar sozinho por nem um minuto e a Dani precisa trabalhar para sustentar a casa. Eles moram em Orlando (FL) e gostaria muito de pedir a ajuda de alguém que poderia da uma oportunidade, uma luz a este casal. A Dani sempre me fala algo: Eu falo com Deus, se ele me deu tanto amor por este homem como sinto, então, me de condições financeiras também meu pai. Pois, eu só quero dar uma vida digna a ele. Isso é tudo que a Dani deseja; poder dar uma vida digna para seu esposo. Algum anjo poderia nos ajudar, poderia dar uma luz para eles gente, pois, já não sei mais o que fazer por eles. Conto mais uma vez com a ajuda de vocês, Obrigada”, postou Juliana.

Várias campanhas já foram realizadas para ajudar Nathan e Daniela, portanto, quem quiser colaborar pode entrar em contato através do tel.: (407) 449-9577 ou pelo e-mail: [email protected]. A página no Facebook é: https://www.facebook.com/dani.jacobina