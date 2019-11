Brasileiro luta contra câncer de cólon na Flórida

Pedro Larre, morador na Flórida, foi diagnosticado com a doença e está sendo submetido a tratamento quimioterápico

O brasileiro Pedro Larre, residente na região de Fort Lauderdale (FL), luta contra um câncer de cólon e, em virtude disso, amigos mobilizaram-se para ajuda-lo durante esse momento tão difícil. Em 18 de setembro, a internauta Nathalia Hodge iniciou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/sospedro; cujo objetivo é angariar US$ 35 mil. Até a tarde de sexta-feira (8), haviam sido arrecadados US$ 8.645.

“O Pedro é um homem incrível que trabalha arduamente todos os dias para sustentar seus filhos e família. Ele tem filhos incríveis que compartilham valores e fé. Seu tratamento vai exigir uma cirurgia e talvez alguns meses de quimioterapia e radiação, para retardar a propagação do câncer. A cirurgia seguirá a quimioterapia. Ele tem um caminho longo e difícil pela frente, mas com sua força e fé não há nada que o impeça de vencer isso.

Embora sua luta esteja apenas começando, ele espera ter muitas contas médicas (ou seja, visitas ao consultório, despesas associadas às cirurgias, custos com prescrição, exames em laboratório e etc.) e algumas das despesas não são cobertas por seu seguro.

Nós iniciamos esta página no GoFundMe para solicitar sua ajuda com o que percebemos será uma dificuldade financeira para ele e família. Qualquer quantia que você possa contribuir ajudaria e seria muito apreciada. Mais do que tudo, porém, pedimos que você mantenha nossa família em suas orações e envie boas vibrações. Seu apoio ajudará a pagar as contas médicas e os tratamentos de Pedro, bem como as despesas da família, pois ele não poderá trabalhar enquanto estiver em tratamento.

A família e os amigos esperam que Pedro tenha muitos anos mais bonitos junto com seus dois filhos e familiares. A cirurgia acontecerá em alguns dias e atualizaremos esta página com todas as alterações em sua situação”, diz a postagem no GoFundMe.com.