Brasileiro luta contra câncer de pâncreas em NJ

Eli Santos foi diagnosticado com a doença em fevereiro desse ano

No domingo (20), da 1:00 pm às 4:00 pm, amigos realizarão um almoço beneficente de ajuda a Eli Santos, de 49 anos, natural de Governador Valadares (MG), residente em Newark, que desde fevereiro desse ano luta contra o câncer de pâncreas. Ele vive nos EUA há aproximadamente 15 anos e recebe atendimento médico no Hackensack University Medical Center.

Eli trabalhava na construção civil e a doença foi descoberta depois que Santos começou a sentir coceiras constantes e o aparecimento de pequenas feridas pelo corpo. Exames médicos mais detalhados revelaram um tumor encostado à artéria aorta no abdômen, fazendo com que ele fosse submetido a 6 meses de quimioterapia visando a redução do abcesso. Entretanto, exames posteriores revelaram que o tumor diminuiu pouco e havia se espalhado para outros órgãos (metástase), exigindo o uso da radioterapia, segundo Carlos Melo, amigo e antigo patrão do valadarense.

. O inimigo invisível:

O câncer de pâncreas não apresenta sinais específicos, o que dificulta o diagnóstico precoce. Os sintomas dependem da região onde está localizado o tumor, e os mais perceptíveis são: perda de apetite e de peso, fraqueza, diarreia e tontura. O diagnóstico é sugerido de acordo com os sinais e sintomas da doença. A partir daí são solicitados exames de laboratórios, como sangue, fezes e urina e tomografia computadorizada de abdome, ultrassonografia abdominal, ressonância nuclear de vias biliares e da região do pâncreas.

A localização do pâncreas na cavidade mais profunda do abdome, atrás de outros órgãos, dificulta a detecção precoce do câncer de pâncreas. O tumor normalmente desenvolve-se sem sintomas, sendo difícil diagnosticá-lo na fase inicial. Quando detectado, já pode estar em estágio muito avançado.

Santos tem uma filha e possui parentes nos Estados Unidos e Brasil. Ainda segundo Carlos, o amigo possui muitas esperanças de melhorar e superar a doença.

. Campanha beneficente:

O almoço beneficente acontecerá na 544 Schuyler Avenue, em Kearny. Os ingressos custam US$ 15 e incluem 2 espetinhos, farofa e vinagrete. As bebidas serão vendidas no local. O evento tem o apoio da Brazilian Lodge #1182. Informações: (973) 725-0295, falar com Carlos, e (973) 820-8075, falar com Marcos.