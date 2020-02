Brasileiro luta contra câncer pancreático em MA

Amigos realizarão uma feijoada em prol de Sidclei Pereira da Paz, de 43 anos, morador em Massachusetts

O imigrante Sidclei Pereira da Paz, de 43 anos, natural do município de Galiléia (MG), morador em Massachusetts, trava uma luta difícil contra um câncer no pâncreas. Desde que foi diagnosticado com a doença, ele vem passando por vários tratamentos quimioterápicos para combatê-la. O brasileiro vive nos EUA há 19 anos e é bastante conhecido na comunidade brasileira de Massachusetts. As informações são do jornal Brazilian Times.

Durante muitos anos ele foi considerado um dos melhores e mais queridos açougueiros da região metropolitana de Boston (MA). O carinho que as pessoas têm por ele foi tão grande que vários amigos se uniram para ajudá-lo neste momento difícil. Uma feijoada beneficente será realizada no sábado (15) em Somerville (MA) e todos estão convidados a ajudar.

A feijoada será acompanhada de arroz, laranja, refrigerante e uma sobremesa. O valor do ingresso é US$ 15 e quem quiser encomendá-la é só entrar em contato com os organizadores. Os telefones de contato são: (857) 236-5266, falar com Zilande, ou (857) 249-4873, falar com Cosma.

Ter um ou mais dos sintomas abaixo não significa que você tenha câncer de pâncreas. Muitos desses sintomas são mais susceptíveis de serem provocados por outras condições clínicas. Entretanto, se você tiver algum deles, é importante consultar um médico, para que a causa possa ser diagnosticada e, se necessário, iniciado o tratamento.

A icterícia é o amarelamento dos olhos e da pele e um dos primeiros sintomas do câncer de pâncreas. Ela é causada pelo acúmulo da bilirrubina, uma substância marrom-amarelada escura produzida no fígado. Normalmente, o fígado libera a bile que contém a bilirrubina. A bile atravessa o ducto biliar comum para os intestinos, onde ajuda a quebrar as gorduras, e eventualmente deixa o corpo nas fezes. Quando o ducto biliar comum fica bloqueado, a bile não alcança os intestinos e a quantidade de bilirrubina no corpo se acumula.

As pessoas que desejarem pegar a feijoada no local, o endereço é: 49 Sargent Avenue, em Somerville (MA).