Brasileiro luta contra câncer raro em New Hampshire

Durante um exame médico de rotina, Frank Pedrosa foi diagnosticado com um tumor “raro do tipo “PEComa”

Após ser submetido a um exame de rotina, Frank Pedrosa, de 30 anos, casado, natural de Governador Valadares (MG), morador em Nashua (NH), foi diagnosticado com um tumor raro na região na região pélvica. Segundo os médicos, o brasileiro sofre de PEComa, um tipo de câncer muito raro que pode se desenvolver em qualquer parte do corpo. A doença pode afligir tanto homens quanto mulheres; sendo a predominância feminina de 6 para cada 1 do sexo masculino. O PEComa pode acometer pessoas com idade entre 3 e 97 anos, sendo a idade média de diagnóstico 45 anos.

Ao longo dos próximos 6 meses, Frank será submetido a tratamentos quimioterápicos e radioterápicos; que visam a redução do tumor antes da cirurgia de extração. Os médicos o informaram que, como resultado do tratamento, há muita possibilidade de que ele se torne infértil, ou seja, não poderá ter filhos biológicos. Em virtude disso, ele havia pedido aos médicos especialistas que congelassem o esperma dele para que, posteriormente, pudesse ser feita a fertilização em vitro. Entretanto, no dia seguinte ao procedimento realizado no banco de esperma, Pedrosa descobriu que a esposa, Nathalia Silva, estava grávida.

. Campanha beneficente:

Como não terá condições físicas e psicológicas para trabalhar durante o tratamento quimioterápico e radioterápico, a cunhada de Frank, Lívia Coutinho, moradora em Boca Raton (FL), lançou no website GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/frank-medical-fund; cujo objetivo é angariar US$ 12 mil. Até a tarde de quarta-feira (21), haviam sido arrecadados US$ 12.761.

“Olá amigos, meu nome é Livia Coutinho. Hoje, estou aqui escrevendo em nome do meu cunhado, Frank Pedrosa, e gostaria de pedir a sua ajuda. O Frank tem só 30 anos de idade. Ele é super gente boa e tem um coração grande. Ele é muito amoroso com a esposa dele, a minha irmã, a Nathália. Eles têm dois anos e meio de casados. Em alguns meses, a vida deles se transformou em uma montanha russa.

Em Novembro, em uma rotina de consulta médica, a vida do Frank ficou de cabeça para baixo quando os médicos disseram que havia um tumor na bacia dele. Depois disso, os médicos conseguiram diagnostica-lo com um câncer super raro chamado PEComa. Somente 20% das pessoas sobrevivem esta doença. Ele fará 6 meses de quimioterapia e 5 semanas de radiação. Aí sim, depois eles estarão operando e retirando o tumor. E com isso tudo, o Frank também descobriu que depois do tratamento ele poderá ficar estéril e, por isso, decidiu congelar o esperma dele para que eles um dia pudessem realizar o grande sonho deles de serem pais. Mas, Deus é tão bom que, dois dias depois de congelar o esperma, a Nathália descobre que está grávida. Depois de tanto tempo tentando, o milagre de Deus na vida deles acontece!

Então meus amigos vocês podem ver que no momento eles estão passando por muitas coisas. Desde que o Frank começou o tratamento as reações tem sido difíceis para ele. Ele tem ficado meio debilitado fisicamente e mentalmente por causa da ‘químio’ e não está tendo muita força para trabalhar. Com tudo que está acontecendo com a saúde dele e agora o bebê, a última coisa que eles tinham que estar pensando é sobre dinheiro e como que eles pagarão as contas do hospital e as contas do dia-a-dia. Só estou pedindo para ajudar a tirar um pouco deste peso das costas deles. Qualquer doação séria uma benção. E também se você mora no estado de Massachusetts e gostaria de doar algo para o neném, pode entrar em contato com a Nathália: (603) 557-1209 ou: [email protected].

Se financeiramente você não puder ajuda-los, eu só peço que os mantenham em suas orações. Eles precisam de toda a força que possam ter agora. Agradeço a todos e Deus abençoe! Provérbios 11:25: ‘Quem é generoso progride na vida; quem ajuda será ajudado”, postou Livia Coutinho no GoFundMe.com.