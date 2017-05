Brasileiro luta contra o câncer e pede ajuda

O mineiro José Carlos de Melo Campo tem recebido atendimento médico gratuito no hospital Dana Farber, em Boston (MA)

José Carlos de Melo Campo, de 84 anos, natural de Minas Gerais, morador em Brighton (MA), enfrenta a luta contra um câncer no aparelho digestivo. Ele vive nos Estados Unidos há mais de 20 anos e há 15 anos trabalhava num restaurante em Dorchester (MA), mas teve que deixar o emprego em decorrência da doença.

Ele foi acolhido por um casal de amigos depois que deixou de trabalhar, portanto, pede a ajuda comunidade para poder contribuir com as despesas domésticas. José Carlos tem 5 filhos, sendo que um deles mora na Flórida e, sempre que pode, ajuda o pai. Para complicar a situação, o aparelho de televisão, presente de uma das filhas no Brasil, está com defeito, mas, por razões sentimentais, ele não quer se desfazer dele e sim consertá-lo.

José Carlos tem recebido atendimento médico gratuito no hospital Dana Farber, em Boston (MA) e revelou que prefere permanecer nos EUA que retornar ao Brasil. “Lá a gente morre mais rápido”, disse ele em entrevista ao jornal Brazilian Times.

Os interessados podem obter mais informações sobre o estado de saúde de José Carlos através do tel.: (857) 540-8823 ou fazer doações depositando na conta corrente nº 1325534452, no Citizen’s Bank, em nome de Moisés da Silva Cunha (colega de apartamento).