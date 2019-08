Brasileiro mata compatriota a facadas e lambe o sangue

O crime aconteceu na manhã de domingo, dia 11

Mais um trágico acontecimento envolvendo a comunidade brasileira nos Estados Unidos é registrado. De acordo com as informações divulgadas pelas autoridades da Pensilvânia, Franklin William de Souza, 24 anos, foi morto com três facadas e o autor do crime também é brasileiro. As informações são do jornal Brazilian Times.

O suspeito foi identificado como Igor Vitor “Pequeno” e o crime aconteceu na manhã de domingo, dia 11, após uma partida de futebol no Max Myers Recreation Center. Ainda segundo testemunhas, tudo começou após uma briga por causa porque Pequeno se recusou a pagar US$70 referentes ao rateio das comidas e bebidas.

O acusado teria se recusado a pagar a sua parte e a vítima o cobrou. Pequeno saiu, pegou uma faca e agrediu Franklin na frente de várias crianças. Depois do esfaqueamento, testemunhas informaram que o suspeito lambeu a faca. “Ele o esfaqueou três vezes e depois lambeu o sangue”, disse um menino de 14 anos. “Foi embora como se nada tivesse acontecido.”

Franklin foi declarado morto depois de chegar ao hospital. Segundo informações, o brasileiro já está preso.

Os dois são naturais da cidade de Santa Efigênia, em Minas Gerais. A vítima trabalhava na área de construção civil e o acusado estava no país há apenas três meses.

A mãe da vítima mora na Pensilvânia e o pai em Connecticut.

A lei da Pensilvânia prevê pena de morte para este tipo de crime.