Brasileiro morador de rua morre atropelado em Las Vegas

Eduardo Gaiolli de Sanchez Osório foi a primeira vítima fatal no trânsito na cidade em 2018

Na madrugada de quarta-feira (3), um morador de rua brasileiro, identificado como Eduardo Gaiolli de Sanchez Osório, de 21 anos, morreu depois de cair do capô de um carro. O incidente ocorreu às 2:23 am, no cruzamento da Flamingo Road e Koval Lane, no centro comercial de Las Vegas, Nevada. As informações são do canal de TV local Fox-5 (KVVU-TV).

“Isso é simplesmente tão doido”, disse Alfredo Garcia, gerentes de operações do Port of Subs no interior do Jay’s Market, localizado na esquina onde ocorreu o atropelamento. “Um funcionário me chamou e disse que ouviu um barulho de pneus cantando”, comentou. “Ele ouviu o barulho, olhou para frente e percebeu que alguém foi atingido”.

Conforme a polícia, um Mercedes-Benz de cor preta, 4 portas, virou a direita na Koval Lane em direção a Flamingo Road quando o pedestre teria pulado no capô do carro. O motorista acelerou e o indivíduo caiu no asfalto. O condutor da Mercedes-Benz fugiu do local do acidente.

Garcia disse ao Fox-5 que o funcionário dele correu até o local e pôde identificar Osório como o morador de rua que ia com frequência à loja. “Ele costumava entrar e sair da loja. As pessoas estavam acostumadas a comprar sanduíches para ele”, disse o gerente.

A polícia confirmou a nacionalidade de Eduardo e informou que ele foi levado ao Sunrise Hospital, onde faleceu. As autoridades ainda investigam as circunstâncias que levaram ao incidente.

Alfredo também mostrou ao canal de TV imagens da câmera de segurança que registraram o que aparenta ser o brasileiro correndo na rua. Ele acrescentou que não conseguiu ver a Mercedes-Benz no vídeo, mas percebeu um sedan cor de prata no estacionamento do Jay’s Market, parou por alguns segundos, então, saiu do local. “Eu acho que o carro era prata, não preto”, comentou.

Os investigadores disseram que receberam informações sobre um Mercedes preto das primeiras testemunhas, mas detalharam que as investigações ainda estão no início, portanto, alguns detalhes podem mudar. “É muito triste que isso tenha acontecido”, concluiu Garcia.

A morte de Eduardo é o primeiro incidente fatal no trânsito na região metropolitana de Las Vegas em 2018. O incidente ainda continua sob investigação.