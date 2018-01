Brasileiro morre após acidente de carro na Califórnia

Eric Ghiraldello era lutador faixa preta e instrutor de Jiu-Jitsu

No sábado (6), o professor de Jiu-Jitsu Eric Ghiraldello, de 33 anos, morador na cidade de Campbell (CA), morreu depois de ter sofrido um acidente de carro na manhã do mesmo dia. As informações são do Blog do jornalista Jehozadak Pereira. Após ter sido liberado pela polícia, ele, conhecido popularmente como “Tarzan”, foi embora para casa e encontrado morto horas depois por sua mãe. O brasileiro era solteiro.

Eric imigrou para os Estados Unidos com a família em 1995 e o avô, Raymond de Souza é morador em Framingham (MA). Ele deixou mãe, irmãos, sobrinha, cunhada e parentes na Califórnia. O pai dele reside no Brasil.

. Campanha beneficente:

Ainda no sábado (6), a internauta Felicia Martinez Ghiraldello lançou no website GofundMe.com a campanha: https://www.gofundme.com/erics -funeral-and-services, cujo objetivo é angariar US$ 10 mil para as despesas com funeral e sepultamento de Eric Ghiraldello na Califórnia. Até a manhã de quinta-feira (11), haviam sido arrecadados US$ 4.038.

“Eric era um filho amado, irmão e amigo, assim como instrutor de Jiu-Jitsu brasileiro faixa preta. Ele inspirou muitas pessoas e amava ensinar o que fazia. Ele era amado por todas as pessoas que o conheceram e sentiremos muita falta dele. Por favor, nos ajude a arrecadar dinheiro para o funeral dele durante esse momento doloroso e enquanto nós sofremos, pois tudo aconteceu de forma tão inesperada e súbita. Obrigado pela ajuda e que Deus os abençoe”, postou Felicia no GoFundMe.com.

Vários internautas e amigos postaram mensagens carinhosas e de pesar no GofundMe.com em homenagem a Eric Ghiraldello:

“O meu filho tomou umas poucas aulas com o instrutor Eric e gostou bastante; excelente instrutor e ser humano. Nós estávamos somente que o meu filho recuperasse de uma lesão no joelho para continuar as aulas. Eu me recordo de uma aula que deu na qual ensinou a ele um ‘mata leão’ e também explicou bastante bem, depois de quantos segundos uma pessoa desmaia e que já não era mais necessário continuar apertando, pois poderá feri-lo. Um instrutor tremendo; nós sentiremos falta dele, descanse em paz”, postou Alberto Diaz.

“Eu te amo irmão; obrigado por tudo”, postou James McDonald.

“Estou tão feliz por ter conhecido você no Golden Gloves. Você é um tesouro e grande ser humano. Você tocou as vidas de tantas pessoas e fará bastante falta. Descanse no amor”, postou Ceci Nowlin.

“O Eric era um bom amigo e uma grande pessoa. Eu já sinto falta dele”, postou Ross Russell.

“Eric era um bom amigo meu, estava sempre de bom humor, mas sério na resolução de problemas e Jiu-Jitsu. Ele ensinou-me muita coisa e eu sempre o respeitarei por isso. Descanse em paz Tarzan. Os meus sinceros sentimentos à família e amigos”, postou Jared Null.

“Você fará falta. As coisas não serão as mesmas sem você”, postou Lauren Creevy Love.

“É tão triste perder uma pessoa tão maravilhosa”, postou Matt Curtis.

“Eu sinto muito pela perda”, postou Kathleen Bennett.