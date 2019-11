Brasileiro morre atropelado em Massachusetts

Devalter Marini Rocha, de 54 anos, foi fatalmente atingido quando atravessava a Chandler Street, em Worcester (MA)

Na noite de quarta-feira (27), Devalter Marini Rocha, de 54 anos, morador em Framingham (MA), foi fatalmente atropelado na proximidade da esquina das ruas Chandler e May, em Worcester (MA). O brasileiro atravessava a rua às 12:15 am, quando foi atingido por veículo fora de controle. As informações são do canal de TV CBS Boston.

A polícia local informou que o motorista, Ian McGrath, de 23 anos, trafegava no sentido norte na Chandler Street quando se chocou contra um carro estacionado, subiu a calçada, atingiu um canteiro de flores e uma placa de sinalização, voltou à rua e atropelou Rocha. O Toyota Camry 2011 do motorista continuou e chocou-se contra outro veículo estacionado. O carro dirigido por McGrath parou no gramado da frente do prédio da Worcester State University. O brasileiro foi encontrado desacordado e levado às pressas ao hospital local, mas não resistiu a gravidade dos ferimentos e faleceu.

McGrath sofreu ferimentos leves e é acusado de dirigir intoxicado (DUI) e cometer homicídio veicular, informaram as autoridades. Segundo o Departamento Nacional de Segurança nas Rodovias (NHTSA), motoristas alcoolizados matam aproximadamente 30 pessoas todos os dias nos EUA. As estatísticas indicam que casos envolvendo DUI totalizam 29% de todos os acidentes fatais nos EUA e 61% deles envolvendo motoristas com o nível de álcool no sangue de 0.08 ou mais.

Rocha foi um dos 2 pedestres mortos entre terça (26) e quarta-feira (27) na cidade de Worcester. Um idoso de 66 anos foi atropelado e morto aproximadamente às 5 horas da tarde, na Park Avenue. O motorista nesse acidente não foi acusado. Uma outra pessoa morreu num acidente de carro em Leicester (MA).

O Departamento de Polícia de Worcester ainda investiga o acidente que vitimou Devalter Marini Rocha. A série de acidentes fatais ocorridos na véspera do Feriado do Dia de Ação de Graças fez com que as autoridades locais emitissem um comunicado de alerta ao público para que os motoristas prestassem atenção nos pedestres e usassem o bom-senso.

“Especialmente nessa semana do feriado, quando as estradas estarão mais movimentadas que o normal, nós queremos divulgar palavras de cautela aos motoristas e pedestres”, disse o Promotor de Justiça Joseph D. Early Jr., durante uma coletiva de imprensa.